蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

APAPA媒體部／供稿
蘇拉諾華人協會2月28日在Ulatis Community Center舉辦第30屆年度獎學金募款晚會暨農曆新年慶祝活動。（APAPA媒體部提供）
蘇拉諾華人協會（Chinese-American Association of Solano County，簡稱CAASC）2月28日下午5時在Ulatis Community Center舉辦第30屆年度獎學金募款晚會暨農曆新年慶祝活動。活動邀請社區各界人士齊聚一堂，共同迎接農曆新年的到來，同時為當地優秀學生籌集獎學金，氣氛熱烈溫馨。

當晚活動由Anna Eaton與Brian Travis擔任主持人。CAASC主席Aaron Mendoza首先致歡迎詞，向到場嘉賓表示誠摯歡迎，並感謝社區多年來對協會的支持與慷慨捐助。他表示，過去30年來，在社區各界的幫助下，CAASC已向努力追求學術卓越的青年學生頒發超過400項獎學金，總金額超過30萬美元。這些獎學金不僅幫助學生實現教育與人生目標，也進一步凝聚社區力量，為年輕一代創造更多發展機會。

Aaron Mendoza同時代表協會全體成員，向所有贊助商、支持者、志願者以及社區領袖表達衷心感謝，感謝大家長期以來的支持，使協會的教育與公益活動得以持續發展。他特別感謝社區華裔領袖暨亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）多年來對CAASC的支持與貢獻，並表示其遠見與熱忱將持續激勵協會為下一代創造更多機會。

尹集成表示，高度肯定CAASC推動教育發展、促進文化傳承以及服務社區方面所做出的努力與成果，並鼓勵青年一代努力學習、積極參與社區活動，培養責任感與領導能力。他指出，教育是改變人生的重要途徑，希望透過社會各界的共同努力，為更多年輕人提供更好的發展平台。

當晚多位政府代表也到場祝賀，包括國會眾議員John Garamendi與州參議員Christopher Cabaldon等。他們致詞祝賀CAASC成功舉辦活動，並肯定協會多年來對社區發展所做出的貢獻，CAASC一直致力於提升華裔美國人社區的影響力與參與度，透過領導力培養、導師計畫、實習機會及獎學金項目，幫助青年成長並拓展高等教育機會。

CAASC不僅推動文化交流，也鼓勵社區公民參與公共事務，弘揚民主與多元文化精神，為培養未來社區領袖提供重要平台，並祝願協會在未來持續蓬勃發展。

今年是CAASC連續舉辦的第30屆年度募款慶典，節目內容豐富多彩，包括傳統舞獅表演、中華文化藝術節目、現場文藝演出、抽獎活動以及獎學金項目介紹等，同時表彰為社區作出貢獻的人士。主辦方並準備豐盛中式晚宴，分享新春佳節的喜悅，活動籌集善款將全部用於協會獎學金計畫，幫助更多優秀學生完成學業、實現夢想。

作為蘇拉諾具有影響力的非營利組織，CAASC長期致力於推動文化傳承、社區服務及教育公益事業。每年舉辦的農曆新年募款活動已成為當地備受期待的重要社區盛事，展現多元文化融合，體現社區互助與團結精神。

亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（左）多年來對CAASC大力支持，也激...
