八旬亞裔翁疑妻紅杏出牆持刀攻擊 11歲繼女護母喪命

Tanh Thien Tran涉嫌殺死11歲的繼女並刺傷妻子。（園林市警局GGPD）

巴沙迪那星報報導，加州橙縣法院5日開庭審理一宗令人心碎的謀殺案，一名81歲的亞裔老翁Tanh Thien Tran被控於2018年狠心刺殺挺身保護母親的11歲繼女。檢方指出，案發主因是該老翁不滿年齡差距近40歲的妻子疑與他人傳送調情簡訊，積怨爆發後，釀成一死一傷的倫常慘劇。

檢察官坎貝爾（Devin Campbell）在開庭陳述中向陪審團表示，案發於2018年8月29日，地點位園林市的布洛瑟姆大道（Blossom Avenue）一處寧靜社區。當時11歲的女童Anh Yen Nguyen Duong為保護遭繼父攻擊的母親，挺身阻擋，導致腹部左側遭尖刀刺入長達3.5吋。

當救護人員在草坪上緊急施救時，女孩用盡最後一絲力氣說出：「爸爸想殺了我。」檢察官動容陳述：「她確實是為了救母親而犧牲自己的生命，她成功保住母親，卻讓自己走向死亡。」

根據庭審揭露細節，被告Tanh Thien Tran當初是在越南認識妻子San Nguyen。儘管兩人年齡相差約40歲，仍於2016年結婚，Tran隨後將妻子與她的孩子接往加州橙縣定居。

檢方指出，被告平時靠退休金維生並負責照看孩子，妻子則外出工作補貼家用。然而，Tran懷疑妻子紅杏出牆，並在其手機中發現與另一男子往來的「調情」或「曖昧」簡訊。檢方形容，Tran的憤怒隨著時間「不斷發酵、沸騰」。在案發前一晚，妻子雖表示不打算離婚，但已計劃帶著孩子另覓住所，這成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

案發當天上午，趁妻子準備上班時，Tran先是用BB槍射擊其手臂，將其強行推入衣櫃並持刀連續猛刺。11歲的繼女聽到母親慘叫衝入臥室，Tran隨即抓住女童將其摔在地上，跨坐在她身上阻攔，同時繼續試圖攻擊其母親。混亂中，母親成功逃出家門，全身染血向鄰居求救，而屋內另外兩名分別為3歲與6歲的幼子幸運未受傷。

檢方表示，Tran懷疑妻子出軌後，曾在手機上搜索GPS設備，以及如何安裝在車上，試圖跟蹤妻子。Tran在網上搜索的，還有更險惡的內容。例如如何能夠買槍，以及BB槍能否致命。

檢方還稱，受害者San Nguyen 2018年出院回家後，收拾女兒遺物時，曾看到一本日誌，寫著繼父曾試圖猥褻她。檢方亦在被告手機中，發現他曾搜索15歲女孩色情影片的紀錄。

案發後，Tran曾與警方對峙並企圖自殺，但傷勢均屬輕微。辯護律師孫（Eugene Sun）在庭上簡短表示，證據將導向與檢方指控不同的結論，但並未具體說明。

開庭期間，Tran戴著耳機透過越南語翻譯聽取進程，在開庭陳述結束時顯得情緒激動。法官克拉普（Lewis W. Clapp）隨即在進入證人作證環節前，宣布暫時休庭。