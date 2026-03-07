我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

華裔律師遭擬肇逃者撞死 嫌犯不認罪

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

南加州聖地牙哥日前發生令人心碎的致命肇事逃逸案件。48歲華裔律師、同時也是三個孩子的父親羅巴里克（Barrick Lo，音譯），在高速公路發生輕微擦撞，下車準備與對方交換保險資料，卻遭對方駕車撞擊身亡。代表受害者家庭的律師指出，案件在當地華人社區引發極大關注，肇事者Lawrence Wynn有前科，已被控謀殺且保釋金定為500萬美元，他日前過堂表示不認罪。

案發後，加州公路巡警（CHP）隨即展開調查，並將57歲非裔嫌犯Lawrence Wynn逮捕。案發當時，羅巴里克年幼的兩女兒坐在車內，親眼目睹整個過程。

根據法院文件，Lawrence Wynn被控包括謀殺在內的多項罪名，目前已對所有指控不認罪。法庭紀錄顯示，他在30年前曾有重罪前科。Lawrence Wynn日前在聖地牙哥高級法院過堂。辯護律師向法官請求將保釋金設定為數千美元，理由是被告經濟困難，需要工作維持家庭生活。

檢察官當庭反對，指出被告過去曾犯下嚴重重罪，加上本案情節惡劣，對社會安全構成威脅。檢方同時指出，案件可能適用加州「三振出局法」（Three Strikes Law，即對犯第三次（及以上）重罪者，刑罰加重）；若罪名成立，刑罰可能大幅提高。法官最終採納檢方意見，將保釋金定為500萬美元，這一金額幾乎使被告難以透過繳納保釋金的方式獲釋。

代理受害者家屬的Pacific Coast Trial Law Firm公關Rey Wang表示，嫌疑人Lawrence Wynn已於3月3日再次過堂，法庭最終決定維持原先的保釋金金額不變。

根據羅巴里克的朋友表示，事故發生時，羅巴里克剛接兩個女兒下課，正駕車沿805號公路向南行駛，準備與妻子和兒子會合共進晚餐。當車輛行經805號公路與52號公路交會處附近時，另一輛車在試圖超車時與羅巴里克的車輛發生擦撞。隨後，雙方將車停在路肩，羅巴里克下車準備與對方駕駛交換保險資訊。

根據受害者代理律師方釋出的報告，Lawrence Wynn突然加速離開，車輛撞倒羅巴里克，致其倒地後頭部受到重創，送醫治療幾天後因嚴重顱腦損傷離世。

羅巴里克的女兒事後回憶，父親下車後不久，她們只聽到一聲劇烈的撞擊，接著看到父親倒在地上，血流不止。驚慌之中，兩孩子立即撥打電話向母親求助。

當時一名目擊者也第一時間撥打911報警，警方、救護車與消防車迅速趕到現場。事後，警方先將兩孩子帶至警局安置，直到母親趕到後才將她們接回家。

羅巴里克的突然離世，使原本幸福的家庭陷入巨大困境。妻子不僅失去伴侶，三名年幼的孩子也失去父親，家庭主要經濟來源中斷。目前親友們已在GoFundMe平台（www.gofundme.com/f/support-for-barricks-family）發起募款，希望幫助羅巴里克的妻子與三名孩子度過難關。

身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，左一）遭遇車禍去世。圖...
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，左一）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

世報陪您半世紀

聖地牙哥

上一則

Trader Joe’s可麗露回歸 民眾：價格划算

下一則

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

延伸閱讀

不滿嫩妻與人調情 八旬亞裔翁起殺心 繼女為母擋刀亡

不滿嫩妻與人調情 八旬亞裔翁起殺心 繼女為母擋刀亡
羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血
把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪

把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪
送槍給兒子導致4生喪命 喬州父被判兩罪

送槍給兒子導致4生喪命 喬州父被判兩罪
曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

華裔三寶爸遇車禍 下車查看竟遭撞亡

華裔三寶爸遇車禍 下車查看竟遭撞亡

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格