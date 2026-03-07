西南航空傳只清潔優選座位 旅客痛批如鐵達尼號底層

我的頻道

編譯組／綜合報導
廉價航空巨頭西南航空（Southwest Airlines）傳出清潔縮水的消息，計劃在航班周轉期間僅針對「優選座位」進行清潔。不過該公司否認此說法。(美聯社)
廉價航空巨頭西南航空（Southwest Airlines）傳出清潔縮水的消息，計劃在航班周轉期間僅針對「優選座位」進行清潔。不過該公司否認此說法。(美聯社)

紐約郵報報導，廉價航空巨頭西南航空（Southwest Airlines）近期爭議不斷，繼取消行之有年的「開放式選位」後，如今又傳出清潔縮水的消息。據悉，該公司計畫在航班周轉期間，僅針對「優選座位」（Premium Seats）進行清潔，此舉引發旅客強烈反彈，痛批這簡直是把經濟艙乘客當成「鐵達尼號」底層的受苦平民。

代表西南航空空服員的運輸工人工會（TWU Local 556）安全主席克里克（Chris Click）日前收到一份西南航空的內部備忘錄，內容提及一項關於地勤清潔人員上機作業的新實驗。

克里克在一段影片中，將西南航空擬議的清潔優先順序，類比鐵達尼號。他諷刺這種只清優選位、無視經濟艙的做法，就像是讓頭等艙乘客「抽著雪茄、啜飲白蘭地」暢談財富，而「甲板下」的平民卻在汙穢中掙扎。

消息傳出後，社群平台X隨即爆發憤怒浪潮。有網友發文狠酸：「西南航空現在只有在顧客的座位聞起來有『錢味』時，才會動手打掃。其餘的賤民就請繼續坐在窮人留下的細菌和汙垢裡吧。」更有常客直言：「西南航空已經變成大眾運輸工具，既髒又貴。」另一位氣憤的批評者則貼文：「我現在用的字體裡，找不到足夠大的『滾吧（FU**）』來表達我的憤怒。」

面對排山倒海的指責，西南航空發言人在接受紐約郵報採訪時，否認了該備忘錄的說法，強調空服員目前「在每一趟航班之間，都會清理每一架飛機」。發言人解釋，由於「寬敞腿部空間座位」通常位於機艙前方，客流量確實比後方座位更多（因此需要更多清理）。並重申：「無論乘客坐在機艙哪個位置，我們都會確保飛機做好迎接每位客戶的準備。」

儘管官方出面澄清，但旅遊業內人士指出，這類爭議背後反映廉航對「快速周轉」的極端追求。為縮短飛機在地面停留的時間並增加飛行時數，清潔工作的深度往往被犧牲。一名業內人士透露：「空服員通常不會清理座椅背袋內的垃圾，主要是收集顯眼的垃圾和拉直安全帶。」

如果真有航空公司的清潔政策變更，或許旅客要有應對之策。以下是資深空服員為您整理的5大自保秘訣：

1、用紙清理座位區域：包括摺疊餐桌、座椅靠墊、扶手、螢幕以及安全帶扣環。

2、盡量避免觸碰座椅背袋：那是機艙內最容易藏污納垢的地方之一。

3、將毯子當作椅套使用：在入座前鋪上毯子，隔絕座椅表面的細菌。

4、全程穿鞋：絕對不要赤腳或只穿襪子在機艙（尤其是廁所）走動。

5、放置隨身物品前先留意地面：在將手提行李放進置物空間或腳下地板前，請先檢查是否有污漬或異味。

西南航空

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

