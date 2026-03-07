核桃市暑期職缺可申請 時薪18至25元

我的頻道

記者楊青/核桃市報導
夏日來臨，核桃市社區服務部即日起開放暑期多項泳池及康樂職缺申請，包括泳池經理、泳池助理經理、救生員、游泳教練以及康樂活動領班等，提供青少年與居民有償參與社區服務、培養技能機會。

本次職缺多為季節性工作，可兼職，不帶福利，時薪依職位而異。泳池經理時薪約19.90至25.4美元，助理泳池經理時薪18.9至24.12美元，救生員時薪17.4至22.21美元，游泳教練時薪17.9至22.85美元，康樂活動領班時薪16.9至21.57美元。工作地點主要集中在核桃高中游泳池及核桃市各社區活動中心。

各職位的核心工作，包括確保泳池與活動場地安全、指導游泳課程、協助規劃與執行各類水上與社區活動、維護場地設施和活動安全並與居民保持良好互動。泳池經理與助理經理需具備一定的管理與指導能力，負責培訓、安排與評估救生員與游泳教練；救生員則需隨時注意泳池安全，執行救援、急救及心肺復甦（CPR）措施；游泳教練專注各年齡層的游泳技能教學；康樂活動領班則協助日常康樂課程與社區活動運作，適合高職生與大學生。

核桃市社區服務部強調，無論有無相關經驗，居民皆可透過線上申請系統（https://www.governmentjobs.com/careers/walnutca）報名。市府提供部分必要證照的培訓或費用補助，例如CPR、救生員及美國紅十字會相關認證課程。

市府社區服務部表示，暑期職缺不僅提供收入來源，也讓青少年與社區成員有機會培養責任感、領導能力及服務精神，鼓勵學生與居民踴躍參與。

如有疑問可聯絡人力資源部（[email protected]）了解詳細流程。

