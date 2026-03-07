電梯長期故障曾困住華人長者數周 國泰老人公寓官司 六位數和解

洛杉磯縣社區法律服務與南加州亞美公義促進中心共同宣布，為華埠國泰老人公寓提起的長期訴訟達成和解、正式結案。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯縣社區法律服務 （NLSLA）與南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）近日宣布，一宗為居住在危險環境中的老年租戶提起的長期訴訟已正式結案。案件涉及位洛杉磯華埠的國泰老人公寓（Cathay Manor），原告方獲得總額達六位數的賠償金。

國泰老人公寓為一棟獲聯邦政府補貼、提供低收入長者居住的公寓樓。然而，住戶長期指業主與管理方管理不善，導致多項居住安全問題。2021年夏季，大樓兩部電梯同時故障，許多行動不便的長者被迫在昏暗、狹窄的樓梯間上下樓，甚至有住戶因無法下樓而被困在公寓內長達數周。

住戶多次嘗試向外界反映問題，包括電梯損壞及大樓唯一洗衣房無法使用等，但未能獲得及時改善。2021年，NLSLA與AJSOCAL代表住戶提告國泰老人公寓業主及管理方，最終兩家機構的律師團隊為近200名住戶提供法律代理。

訴訟提出後，大樓電梯與洗衣房陸續完成修復，多項長期存在的安全隱患也得到改善。美國住房與城市發展部（HUD）其後對擁有該建築的非營利機構及其首席執行官展開調查，並處以150萬美元罰款，同時要求業主在一年內出售該建築。該建築最已於2023年6月完成轉售。

NLSLA律師David Pallack說：「這項和解標誌一個重要轉捩點。近200低收入長者長期忍受危險且不可接受的居住條件。任何人，尤其是老年人和殘障人士，都不應被迫在昏暗的樓梯間上下樓、在缺乏基本服務的環境中生活，或擔心被困在家中。」

AJSOCAL訴訟律師Catherine Hwang 指出，國泰老人公寓多數住戶為年長華裔移民。「這宗案件讓他們的聲音被聽見，也讓住戶能為改善不安全的居住環境發聲。這樣的結果，讓他們重新獲得應有的尊嚴與尊重。」

今年1月，案件正式達成和解，原告方獲得總額達六位數的賠償金。目前，國泰老人公寓的新業主與管理團隊在維修與日常維護方面已更加積極與及時。

住戶、同時也是原告之一的Ng Wai Wing說：「很長一段時間裡，我們感到被忽視、被遺忘。有些人無法離開自己的公寓，另一些人則不得不冒著危險走樓梯。多虧AJSOCAL和NLSLA的幫助，我們終於有機會發聲。」