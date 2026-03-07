律師劉龍珠 宣布參選49選區州眾議員

劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。（記者張宏／攝影）

多名加州共和黨 州眾議員6日與南加州亞太裔社區領袖齊聚哈岡舉行社區領袖午餐會，希望加強亞太裔社區與加州立法機構之間溝通合作，同時推動加州共和黨在2026年期中選舉 提出的「拯救加州」改革議程。律師劉龍珠則籍此正式宣布參選第49選區州眾議員。

加州眾議員陳立德 （Philip Chen）表示，共和黨議員要支持華人社區和加州商家留在加州。今年重要政治議程之一，就是推動「拯救加州」計畫。該計畫將重點推動幾項關鍵政策方向，包括降低生活成本、減少政府浪費和貪腐、加強公共安全、改革教育體系及支持中小企業發展。

加州眾議院共和黨領袖Heath Flora表示，加州擁有巨大經濟潛力和多元文化優勢，但政府必須採取務實的改革措施，確保加州重新成為適合居住、創業和發展的地方。加強公共安全、減少政府浪費以及提高教育品質，將是未來政策改革的重要方向。

律師劉龍珠表示，他籍此正式宣布參選第49選區州眾議員，亞太裔社區長期重視教育、家庭價值與社會責任，而這些理念正是當前加州政策改革所需要的核心精神。加州在過去十多年中面臨一系列嚴重問題，包括犯罪率上升、無家可歸者危機持續惡化、生活成本不斷攀升以及商業經營環境日益困難，許多高收入居民與企業紛紛離開加州，造成經濟與社會結構的變化。

律師鄧洪是加州第59選區眾議員候選人，他表示，這次社區領袖午餐會不僅是政界與亞太裔社區之間交流平台，也標誌亞裔美國人在加州政治舞台上日益增強的影響力。隨著期中選舉臨近，共和黨希望透過加強社區合作，推動公共政策改革，讓加州重新回到安全、繁榮和機會並存的發展軌道。

秦振國則角逐第31選區聯邦眾議員，他表示，加州政治長期處於一黨主導局面，在過去16年中，加州政府不斷擴大開支並層層加稅，卻未能有效解決治安、教育和經濟發展問題。呼籲選民在中期選舉中支持改革力量，讓政府重新回歸為人民服務的原則。

出席活動的還包括加州州眾議員Jeff Gonzalez、Laurie Davies、Diane Dixon、Leticia Castillo及Kate Sanchez及共和黨候選人加州總檢察長候選人Michael Gates、聯邦眾議員候選人朱宏（Chuon Vo）、州參議員候選人Elizabeth Wong Ahlers及聯邦眾議員候選人Mitch Clemmons。前洛縣縣政委員安東諾維奇、羅斯密市議員李志、鑽石吧市長鄧嘉猷、僑團代表蔡成華等。

劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。圖為他和家人合影。（記者張宏／攝影）