我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

律師劉龍珠 宣布參選49選區州眾議員

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。（記者張宏／攝影）
劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。（記者張宏／攝影）

多名加州共和黨州眾議員6日與南加州亞太裔社區領袖齊聚哈岡舉行社區領袖午餐會，希望加強亞太裔社區與加州立法機構之間溝通合作，同時推動加州共和黨在2026年期中選舉提出的「拯救加州」改革議程。律師劉龍珠則籍此正式宣布參選第49選區州眾議員。

加州眾議員陳立德（Philip Chen）表示，共和黨議員要支持華人社區和加州商家留在加州。今年重要政治議程之一，就是推動「拯救加州」計畫。該計畫將重點推動幾項關鍵政策方向，包括降低生活成本、減少政府浪費和貪腐、加強公共安全、改革教育體系及支持中小企業發展。

加州眾議院共和黨領袖Heath Flora表示，加州擁有巨大經濟潛力和多元文化優勢，但政府必須採取務實的改革措施，確保加州重新成為適合居住、創業和發展的地方。加強公共安全、減少政府浪費以及提高教育品質，將是未來政策改革的重要方向。

律師劉龍珠表示，他籍此正式宣布參選第49選區州眾議員，亞太裔社區長期重視教育、家庭價值與社會責任，而這些理念正是當前加州政策改革所需要的核心精神。加州在過去十多年中面臨一系列嚴重問題，包括犯罪率上升、無家可歸者危機持續惡化、生活成本不斷攀升以及商業經營環境日益困難，許多高收入居民與企業紛紛離開加州，造成經濟與社會結構的變化。

律師鄧洪是加州第59選區眾議員候選人，他表示，這次社區領袖午餐會不僅是政界與亞太裔社區之間交流平台，也標誌亞裔美國人在加州政治舞台上日益增強的影響力。隨著期中選舉臨近，共和黨希望透過加強社區合作，推動公共政策改革，讓加州重新回到安全、繁榮和機會並存的發展軌道。

秦振國則角逐第31選區聯邦眾議員，他表示，加州政治長期處於一黨主導局面，在過去16年中，加州政府不斷擴大開支並層層加稅，卻未能有效解決治安、教育和經濟發展問題。呼籲選民在中期選舉中支持改革力量，讓政府重新回歸為人民服務的原則。

出席活動的還包括加州州眾議員Jeff Gonzalez、Laurie Davies、Diane Dixon、Leticia Castillo及Kate Sanchez及共和黨候選人加州總檢察長候選人Michael Gates、聯邦眾議員候選人朱宏（Chuon Vo）、州參議員候選人Elizabeth Wong Ahlers及聯邦眾議員候選人Mitch Clemmons。前洛縣縣政委員安東諾維奇、羅斯密市議員李志、鑽石吧市長鄧嘉猷、僑團代表蔡成華等。

劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。圖為他和家人合影。（記者張宏／攝影）
劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。圖為他和家人合影。（記者張宏／攝影）

加州眾議院共和黨領袖Heath Flora（左六）帶領多名加州共和黨州眾議員6日...
加州眾議院共和黨領袖Heath Flora（左六）帶領多名加州共和黨州眾議員6日與南加州亞太裔社區領袖齊聚哈岡舉行社區領袖午餐會。右五為宣布參選第49選區州眾議員的劉龍珠。（記者張宏／攝影）

世報陪您半世紀

陳立德 期中選舉 共和黨

上一則

核桃市暑期職缺可申請 時薪18至25元

下一則

西洋紅藝術團音樂會 8日免費觀賞

延伸閱讀

最高法院：第11國會選區暫停重畫

最高法院：第11國會選區暫停重畫

余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後
華裔民主黨地區領袖 鼓勵選民參與

華裔民主黨地區領袖 鼓勵選民參與
佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺

佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺
前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務
天普市議員選戰升溫 4人爭2席 華人候選人增至2人

天普市議員選戰升溫 4人爭2席 華人候選人增至2人

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格