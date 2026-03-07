我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

西洋紅藝術團音樂會 8日免費觀賞

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯西洋紅合唱團將在8日舉辦演唱會。圖為其此前其他演出照片。（本報檔案照）
洛杉磯西洋紅合唱團將在8日舉辦演唱會。圖為其此前其他演出照片。（本報檔案照）

南加州一群熱愛音樂和藝術的華人組成的西洋紅藝術團，將在8日舉辦一場別開生面的演唱音樂會，免費向公眾開放，歡迎喜愛歌唱和音樂的民眾共襄盛舉。

本次題為「四季的問候」的歌唱音樂會，分為春、夏、秋、冬四大部分，春包括《藍色的多瑙河》、《蝸牛與黃鸝鳥》、《春江花月夜》；夏包括《瑤山夜歌》、《讓我們蕩起雙槳》、《風吹麥浪》；秋包括《秋蟬》、《飄落》、《秋日的私語》；冬唱《雪絨花》、《白樺樹》、《西風的話》。孟幻擔任本次音樂會指揮，鋼琴伴奏陳哲，李嘉壁主持。

西洋紅藝術團團長張克群介紹，西洋紅藝術團由洛杉磯一群熱愛音樂和藝術的華人組成，他們各具才藝，大家平常歡聚就是一場小型音樂會，演出和觀眾捧場更是藝術團成長的最大動力。藝術團成立十年，規模年勝一年，雖然疫情期間音樂會被迫中斷三年，但疫情後大家興趣更濃，熱情更高，今年的節目更是別出心裁，合唱團將用歌聲和旋律為觀眾編織一段春日的午後浪漫時光。

演出地點Baldwin Park Performance Arts Center，4640 Maine Ave., Baldwin Park；時間：3月8日下午3時開始。音樂會免費入場，門票和節目單可到門口領取，索票請聯絡陳洪，626-679-2715，或[email protected]

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

律師劉龍珠 宣布參選49選區州眾議員

下一則

拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

延伸閱讀

紐約中國民族樂團【不負華年】65週年音樂會

紐約中國民族樂團【不負華年】65週年音樂會
“鄉音2026派克春節聯歡會”溫情舉辦

“鄉音2026派克春節聯歡會”溫情舉辦
佛光山 3/8 說故事音樂會

佛光山 3/8 說故事音樂會
「大莊家」4/11《羅大佑 &春龍交響樂團音樂會》 快購票 !

「大莊家」4/11《羅大佑 &春龍交響樂團音樂會》 快購票 !
舊金山交響樂團 農曆新年音樂會登場 感受濃厚年節氣氛

舊金山交響樂團 農曆新年音樂會登場 感受濃厚年節氣氛
卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流

卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格