西洋紅藝術團音樂會 8日免費觀賞

洛杉磯西洋紅合唱團將在8日舉辦演唱會。圖為其此前其他演出照片。（本報檔案照）

南加州一群熱愛音樂和藝術的華人組成的西洋紅藝術團，將在8日舉辦一場別開生面的演唱音樂會，免費向公眾開放，歡迎喜愛歌唱和音樂的民眾共襄盛舉。

本次題為「四季的問候」的歌唱音樂會，分為春、夏、秋、冬四大部分，春包括《藍色的多瑙河》、《蝸牛與黃鸝鳥》、《春江花月夜》；夏包括《瑤山夜歌》、《讓我們蕩起雙槳》、《風吹麥浪》；秋包括《秋蟬》、《飄落》、《秋日的私語》；冬唱《雪絨花》、《白樺樹》、《西風的話》。孟幻擔任本次音樂會指揮，鋼琴伴奏陳哲，李嘉壁主持。

西洋紅藝術團團長張克群介紹，西洋紅藝術團由洛杉磯 一群熱愛音樂和藝術的華人組成，他們各具才藝，大家平常歡聚就是一場小型音樂會，演出和觀眾捧場更是藝術團成長的最大動力。藝術團成立十年，規模年勝一年，雖然疫情期間音樂會被迫中斷三年，但疫情後大家興趣更濃，熱情更高，今年的節目更是別出心裁，合唱團將用歌聲和旋律為觀眾編織一段春日的午後浪漫時光。

演出地點Baldwin Park Performance Arts Center，4640 Maine Ave., Baldwin Park；時間：3月8日下午3時開始。音樂會免費入場，門票和節目單可到門口領取，索票請聯絡陳洪，626-679-2715，或[email protected]。