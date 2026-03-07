拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

工業市已批准拉朋山購物中心旁的電池儲能設施並完成土地重新分區，周邊哈岡、羅蘭岡等地華人居民幾乎未獲通知，社區人士呼籲居民出席3月9日及10日兩場公共會議發聲。（本報檔案照）

位華人聚居的工業市與羅蘭岡 交界的拉朋山購物中心（Puente Hills Mall）周邊開發計畫，近日引發東聖蓋博谷社區居民高度關注。工業市政府已批准一項大型電池儲能設施，並於2月全票通過地目修改案，允許在該地塊設置資料中心等工業用途，然而周邊多城市居民仍未知曉此事。下周起將對該購物中心的後續發展方向舉行兩場公聽會，有華裔居民呼籲積極關注並出席，把握發聲機會。

持續關注此議題的哈仙達岡居民林小姐表示，工業市於2025年12月底提出名為「MARICI」的電池儲能設施計畫，依規定應通知項目周邊300呎範圍內居民，但哈岡、羅蘭岡等周邊城市居民幾乎未接獲任何相關通知。

林小姐指出，依程序規定，計畫提出後有30天公眾意見徵集期，但周邊居民普遍不知情，未能在期限內表達意見，計畫因此順利推進。今年1月底工業市召開聽證會，雖有部分社區人士到場發言，但討論焦點多集中於電池儲能設施本身，而非拉朋山購物中心的整體開發方向，導致部分民眾對計畫內容仍存混淆。她說，目前該電池儲能計畫已獲批准，若要進一步提出異議，可能須透過加州環境品質法（CEQA）尋求法律途徑。

在安全與環境風險方面，林小姐表示，拉朋山購物中心對面即為夏巴倫公園（Schabarum Regional Park），公園後方緊鄰大面積山區與峽谷，山脈橫跨拉哈布拉岡（La Habra Heights）、哈岡、羅蘭岡、鑽石吧 與布瑞亞 等多個城市，其中不乏華人聚居區。「若大型電池儲能設施一旦發生鋰電池火災或爆炸，火星飄入山區，可能引發蔓延多個城市的大規模野火」。

她並指出，資料中心需全天候大量供電與冷卻用水，若該區未來發展為資料中心，周邊居民的電費與水費恐將隨之攀升，呼籲華人社區關注。她指出，目前仍有不少華人誤以為購物中心將發展為商住混合社區，不知土地用途已在政策層面轉向工業開發。

拉朋山購物中心的最終開發方案，目前尚未正式公布，仍在規畫討論階段。下周將舉行兩場相關公共會議，探討該購物中心可能的開發方案。律師方孝偉亦是此事關注者，他近日積極奔走，通過社群呼籲民眾積極參與相關的社區會議。

第一場為羅蘭岡社區協調委員會會議，訂3月9日晚7時至9時，在羅蘭岡社區中心（18150 Pathfinder Rd, Rowland Heights）舉行。第二場為工業市城市規畫委員會會議，訂於3月10日上午11時30分，在市議會會議室（15651 Mayor Dave Way, City of Industry）舉行，屆時設有公眾發言時間。