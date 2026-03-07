工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

工業市市議會通過在Gale Avenue興建Marici電池儲能系統設施計畫，預計2027年年中投入營運。圖為工業市市政廳。（取自Google地圖）

洛杉磯縣工業市 市議會日前通過能源公用事業開發商Aypa Power提出的「Marici電池儲能系統（BESS）」設施申請，批准在蓋爾大道（Gale Avenue）啟動開發計畫。

此案曾在城市規畫委員會會議中曾引發爭議，部分居民擔憂該設施未來恐助力在當地建造資料中心，但Aypa Power與市府均否認此說法。

據聖蓋博谷論壇報報導，根據市府約6500頁的報告，該儲能設施預計每年用電量約58萬4000千瓦時，占地約9.2英畝，選址蓋爾大道，並將對現有一處變電站用地進行小幅調整。

Aypa Power開發部資深副總裁Aron Branum表示，此計畫是加州推動綠能轉型的重要一環，可在電力需求持續上升的情況下，有效減輕地方電網壓力。

出席市議會並發言的24民眾中，多數為支持該項目的工會工人，與此前規畫委員會會議中以反對聲音為主的社區居民形成對比。當地第12號工會（Local 12）成員馬克斯（Darius Marks）表示，該項目將由本地居民及受過專業訓練的技術工人承建，不僅為工會成員創造就業機會，也有助降低碳排放，對社區是一舉兩得的方案。

然而，也有民眾呼籲暫緩表決。環保團體「塞拉俱樂部」（Sierra Club）代表Julia Dowell表示，社區普遍感到未獲充分溝通，希望市議會延後審議。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）辦公室代表、環境及勞動力經濟發展副專員Annette Trejo亦提出類似建議，表示對項目透明度及社區溝通仍存疑慮，尤其憂及附近未設市地區居民及鄰近學區。

巴塞特聯合學區（Bassett Unified School District）教育委員會1月27日一致通過決議，反對工業市2024年12月17日通過的決議–該決議允許資料中心在全市範圍內設立（而坊間指電池儲能系統是為資料中心所準備，但被官方否認）。惠提爾（Whittier）居民Sophia Ramirez表示，她與住在電池儲能設施對街的同學，曾挨家挨戶通知附近居民，走訪約兩至三小時，但多數人對此計畫毫不知情。她指出，市府雖已通知距項目地點300呎內的土地所有者，她所接觸的居民，卻幾乎無人知悉。「僅一人透過社媒得知相關消息，且內容指稱該設施將導致資料中心進駐」。為回應安全疑慮，市府邀請多位專家到場說明、釋疑。

部分居民亦質疑市府透過社區利益協議（Community Benefit Agreement）所獲得的600萬美元將如何運用。工業市副市經理賢秉（Bing Hyun，音譯）表示，市議會尚未決定資金具體用途，但可考慮用於食物銀行或青少年計畫等公共服務。

最終市議會未聽取延後審議的呼聲，而是一致通過該建案。該儲能設施預計於2027年中投入營運。