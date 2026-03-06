LAX安檢升級 旅客宜提早到

洛杉磯國際機場LAX全面升級安檢戒備。（LAX提供）

最近赴機場搭機的旅客可能要儘早抵達機場。洛杉磯 福斯電視台FOX 11報導，隨著中東地區軍事衝突情勢加劇，洛杉磯國際機場LAX 已顯著加強安保措施，以應對潛在的安全威脅。

洛杉磯機場警察局（LAXPD）在公開聲明中證實了這項部署調整，並明確指出「中東地區持續動盪的發展」是加強戒備的主要原因。

根據最新的維安協議，機場方面已實施以下強化措施：

•航廈內高度戒備：增加航廈內部的高能見度警力部署。

•全區巡邏：在整個機場範圍內增派巡邏人員。

•入口隨機抽檢：於機場各個入口處設立隨機檢查哨。

洛杉磯機場警察局於臉書官方帳號發文強調其維護安全的決心：「我們始終致力於保護與服務航空社群，以及機場周邊的居民與商家。」警方也重申，「在機場入口設立隨機檢查哨」是目前整體防禦策略的核心組成部分。

目前尚不清楚這項強化維安措施將持續多久，官方也未透露南加州地區是否面臨特定的直接威脅。

此外，機場官員尚未針對電子郵件的詢問做出回應，因此外界仍無法得知這些檢查哨是否會導致旅客候機時間延長，或對機場「馬蹄形」（horseshoe）交通環狀線的流量造成影響。