養老院囚禁 11長者獲救

洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

洛杉磯縣當局突襲卡森市（Carson）一家養老院 ，解救至少11名長者，他們長期受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。鄰居稱這家養老院為「人間煉獄」，老人長期被鎖屋內，前門掛帶鎖鏈條，經常傳來求救的尖叫聲，有些長者甚至生活在糞便和尿液中，急需醫療救助。據悉，經營該養老院的夫婦Alicia與Gary Hogg已被逮捕。

據KTLA5電視台等媒體綜合報導，警探稱，被捕夫婦無證經營養老院，同時涉嫌詐欺、虐待老人。洛縣警局近期展開調查，並於2月24日突襲該養老院，前後共救出至少11名年長者。

這家養老院被附近居民稱之為「人間煉獄」，鄰居Sylvia Cruz指出，「半夜，我們經常聽到房內傳來尖叫聲，就像有人在喊，沒人關心他們。」她表示，住在養老院的長者遭受如此虐待，讓人難以想像。「我從小就住在這片街區，這裡很多年長者。我爺爺現在住在臨終關懷中心，我們正在確保他得到最好的照顧。」

卡森市警局表示，24日突襲行動這天，他們前往West 234th Place 200號街區一處住宅。在屋內，警察發現七名營養不良、無人照顧的年長者。警官Quiana Penn指出，「這家養老院的房屋年久失修，受害者營養不良，有些受害者甚至被留在糞便和尿液中，他們急需醫療救助。」報導指出，警方在同一城市多個地點，救出多名長者。截至目前，至少有11名受害者獲救。所有在行動中獲救的年長者都接受治療，並被送往其他地方接受進一步護理。

一位不願透露姓名的鄰居表示，她經常看到經營這家養老院的夫婦、以及目睹他們虐待老人的方式。「他們會把老人鎖在屋內，前門上掛著帶鎖的鏈條。屋裡傳來老人尖叫聲，有人求救，問能不能幫助撥打911報警，能不能打給消防救援部門。」

嫌疑人夫婦也是一對長者，分別是72歲的Alicia Hogg和80歲的Gary Hogg，兩人涉嫌虐待老人和欺詐已被捕。調查人員表示，他們經營的養老機構沒有獲得許可。對嫌疑人被捕，鄰居表示慶幸，「人們年紀大了，把生命託付給他人照顧，結果嫌犯卻如此對待，這太不公平。」

警方在卡森市多處住宅執行搜查令，此次行動由洛縣消防局、加州司法部和成人保護服務部門聯合展開。卡森市警局局長Alise Norman表示，沒有什麼比保護社區中最脆弱的成員，特別是老年人更重要。任何知曉此事件或類似犯罪訊息的人士，請聯絡當地警局，如果希望保持匿名，請撥打「洛杉磯犯罪舉報熱線」800-222-TIPS (8477)，或發送簡訊「TIPLA」加上舉報內容至CRIMES (274637)，或造訪網站http://lacrimestoppers.org