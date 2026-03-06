弗萊斯諾性犯罪者高調參選市議員 挨批「藐視法律」

41歲登記性犯罪者坎波斯參選弗雷斯諾市議員引發爭議。圖為弗萊斯諾市議會。（弗萊斯諾市官網）

wfmd.com報導，弗萊斯諾（Fresno）登記性犯罪者，41歲的坎波斯（Rene Campos）角逐該市議員，日前在距離大圖小學（Big Picture Elementary School）僅幾步之遙的教堂舉行競選記者會。由於當時學校仍在上課且有學生出入，校方認為可能違反性犯罪者接近校園相關法規遂報警，並向地方官員反應，要求法律顧問對其發出「制止通知」。

該小學執行主任希爾頓（Stephanie Hilton）與校長岡薩雷斯（Diana Gonzalez）聲明中批評坎波斯，稱其舉行記者會行為是「公然藐視法律、令人不安。」

據悉，坎波斯參選引發外界強烈反彈，「有犯罪記錄者是否適合擔任公職」議題再次引發討論。根據法院紀錄，他在2018年曾被控持有兒童性虐待相關影片。他表示，自己當時對一項輕罪指控提出「不抗辯」（no contest），目前為登記性犯罪者。

先前他告訴福斯數位新聞，「我已履行這個州要求的一切責任與義務，包括責任承擔與改過自新相關規定。」這次主要挑戰現任者埃斯帕扎（Nelson Esparza）。福斯數位新聞已向坎波斯競選團隊、該校及弗萊斯諾警局尋求回應。

記者會上被媒體詢問時，坎波斯坦承在學校附近舉辦活動可能違法。根據弗萊斯諾蜂報（Fresno Bee），他表示「若在上課時間，我會說確實如此。但我認為現在學校已關閉，我沒看到任何人。」然校方認為當時仍在上課。

校方聲明指出，對登記性犯罪者設立的法律限制，特別是與校園距離相關規定的目的只有一個，就是保護兒童。這些規定不應被政治宣傳合理化，也不該被重新詮釋成所謂寬恕的象徵。據報導，坎波斯邀請媒體當天下午3時30分出席，校方網站資訊顯示，周一至周五上課時間為上午7時至下午4時。

弗萊斯諾天主教教區（Diocese of Fresno）表示，坎波斯自行且不負責任地選擇記者會地點，將天主教堂與學校當作「政治作秀道具」。該機構強調「教會並未支持坎波斯或任何其他候選人。」

根據加州法，登記性犯罪者仍可擔任市議員。然弗萊斯諾蜂報指出，埃斯帕扎和數位其他市議員表示將推動立法，限制登記性犯罪者擔任市議員資格。