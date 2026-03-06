我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜售價20元太陽能燈起火 整棟房燒毀

川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

聖地牙哥推動景觀改革 137項方案打造更美市容

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖地牙哥市提出137項城市景觀改革方案：更大公寓、更多戶外用餐空間、更綠意盎然的街道；示意圖。（取自Pexels）
聖地牙哥市提出137項城市景觀改革方案：更大公寓、更多戶外用餐空間、更綠意盎然的街道；示意圖。（取自Pexels）

聖地牙哥聯合論壇報消息。聖地牙哥市正推動一項涵蓋137項內容的大型分區（zoning）與土地開發法規改革計畫，內容從放寬無線天線群設置、鬆綁戶外餐飲規定，到調整住宅開發費用制度，範圍廣泛。整套方案預計4月送交市議會表決。其中，最受關注、也最具爭議的，是取消小型住宅開發費的減免政策。

這項減免是市府2020年設立的「完整社區」（Complete Communities）獎勵計畫。依現行規定，開發商僅需為500平方英尺以上住宅單位繳納基礎建設與公共服務費用，小於500平方英尺的單位則可免繳。

在137項提案中，有31項僅適用於市中心。內容包括：放寬農夫市集規定；為設有屋頂花園的開發案提供新誘因；鼓勵投資日漸沒落的C Street沿線。此外，未來開發商若保留成熟大樹，可獲准興建大型建築。市府2025年分析指出，市中心樹冠覆蓋率萎縮幅度為全市最高。

在聖地牙哥老城區，市府計畫放寬人行道咖啡座與「街區餐廳」規定。目前當地僅三家餐廳：Cafe Coyote、Don Pietro與Tahona，依疫情期間的臨時規定提供戶外座位，且需每年續期。此外，市府擬禁止在El Cajon Boulevard與University Avenue15號州際公路以東路段新建倉儲設施，希望改以餐廳等更具活力的商業用途填補沿線空間。

方案還包括簡化無線天線群的審批程序。未來除非遭到上訴，否則無須送規畫委員會審議。同時，「完整社區」計畫中的住宅，未來將可出售，而非僅限出租。

若旅館、健身房、公寓或共管公寓增加面積或單位數，將須升級加熱泳池系統，改為電力或太陽能，逐步淘汰天然氣。

在執法方面，違反市政或州建築法規的罰款將提高至1萬美元（原為250至1000美元），為2006年以來首次調整。

廢棄物業的年度罰款上限，則由每處5000美元提高至10萬美元。

世報陪您半世紀

聖地牙哥

上一則

華人分租：健康女性 單身未婚優先 涉歧視後果嚴重

下一則

擁抱高樓層 蒙克萊之村建成 350間公寓提供多樣化房型

延伸閱讀

河濱推出聯排別墅社區 赫汝帕谷將建66戶2層樓住宅

河濱推出聯排別墅社區 赫汝帕谷將建66戶2層樓住宅
聖荷西高樓200單位 擬建可負擔房

聖荷西高樓200單位 擬建可負擔房
資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令
諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅

諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
中企爛尾大樓泛海廣場傳出買家 洛奧前將開新局

中企爛尾大樓泛海廣場傳出買家 洛奧前將開新局

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI