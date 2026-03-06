聖地牙哥推動景觀改革 137項方案打造更美市容

聖地牙哥市提出137項城市景觀改革方案：更大公寓、更多戶外用餐空間、更綠意盎然的街道；示意圖。（取自Pexels）

據聖地牙哥 聯合論壇報消息。聖地牙哥市正推動一項涵蓋137項內容的大型分區（zoning）與土地開發法規改革計畫，內容從放寬無線天線群設置、鬆綁戶外餐飲規定，到調整住宅開發費用制度，範圍廣泛。整套方案預計4月送交市議會表決。其中，最受關注、也最具爭議的，是取消小型住宅開發費的減免政策。

這項減免是市府2020年設立的「完整社區」（Complete Communities）獎勵計畫。依現行規定，開發商僅需為500平方英尺以上住宅單位繳納基礎建設與公共服務費用，小於500平方英尺的單位則可免繳。

在137項提案中，有31項僅適用於市中心。內容包括：放寬農夫市集規定；為設有屋頂花園的開發案提供新誘因；鼓勵投資日漸沒落的C Street沿線。此外，未來開發商若保留成熟大樹，可獲准興建大型建築。市府2025年分析指出，市中心樹冠覆蓋率萎縮幅度為全市最高。

在聖地牙哥老城區，市府計畫放寬人行道咖啡座與「街區餐廳」規定。目前當地僅三家餐廳：Cafe Coyote、Don Pietro與Tahona，依疫情期間的臨時規定提供戶外座位，且需每年續期。此外，市府擬禁止在El Cajon Boulevard與University Avenue15號州際公路以東路段新建倉儲設施，希望改以餐廳等更具活力的商業用途填補沿線空間。

方案還包括簡化無線天線群的審批程序。未來除非遭到上訴，否則無須送規畫委員會審議。同時，「完整社區」計畫中的住宅，未來將可出售，而非僅限出租。

若旅館、健身房、公寓或共管公寓增加面積或單位數，將須升級加熱泳池系統，改為電力或太陽能，逐步淘汰天然氣。

在執法方面，違反市政或州建築法規的罰款將提高至1萬美元（原為250至1000美元），為2006年以來首次調整。

廢棄物業的年度罰款上限，則由每處5000美元提高至10萬美元。