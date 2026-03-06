公屋資格擬收緊 1700混合身分家庭恐失所

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯市府與社區領袖反對聯邦政府擬限制公共住宅僅供公民居住的新規，指出此舉可能影響當地約1700個混合身分家庭。（pexel示意圖）

美國住房暨城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development，HUD）擬收緊公共住宅資格，要求所有住戶須證明公民或合法身分。洛杉磯市議員與社區領袖3日警告，此舉可能使約1700個「混合身分家庭」失去住房，並呼籲民眾公開反對該提案。公共住宅是指政府擁有的，提供給弱勢群體的可負擔住宅。

據美聯社報導，在川普政府加強移民執法的情況下，許多同時包含公民與非公民成員的家庭已長期處於不安之中。倡議人士指出，若新規生效，部分家庭恐被迫搬離公共住宅。

勞工組織「團結在此（Unite Here）」第11地方分會牧師羅伯茲（Bridie Roberts）表示，聯邦政府提出的規定可能讓許多家庭立即面臨無家可歸的風險。「這項政策一旦實施，將可能使本地約1700個有孩童的家庭被迫流落街頭。」洛杉磯市議員胡拉多（Ysabel Jurado）指出，目前該市公共住宅住戶中，「大約每五戶就有一戶屬於混合身分家庭」，新規將對這些家庭造成重大衝擊。

多個混合身分家庭也到場分享經歷。居民艾斯特拉達（Josefina Estrada）表示，她與丈夫及孩子曾住在租金高昂的一房公寓，搬入公共住宅後生活才稍有穩定。「受到影響的不只是我的家庭，而是成千上萬個面臨同樣風險的家庭。」市府官員指出，若聯邦政府推動這項政策變更，其影響不僅限於住房問題。

市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）提出決議案反對該提案，並獲市議會通過。她表示：「移民不是敵人，住在公共住宅的鄰居不是敵人，使用第8章住房補助（Section 8）的家庭也不是敵人，混合身分家庭更不是敵人。」洛杉磯市議會早在2019年川普政府首次提出類似規定時，也曾通過反對決議。與會人士呼籲民眾在4月21日前向聯邦公報（Federal Register）提交意見，表達對該提案的立場。

