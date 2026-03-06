我的頻道

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

96歲施吾庠摔倒速復出 坐輪椅出席新年會

記者楊青/鑽石吧報導
64歲的Jimmy施（左）專程開車接送並陪伴老父親（右）出席長青會的春節團聚。（記者楊青╱攝影）
64歲的Jimmy施（左）專程開車接送並陪伴老父親（右）出席長青會的春節團聚。（記者楊青╱攝影）

今年96歲高齡的長青會創辦人暨榮譽理事長施吾庠老先生春節前夕不慎摔倒住院，所幸恢復迅速，日前在兒子的陪伴及扶手和輪椅的幫助下出席長青會一年一度盛大新年慶會，贏得現場數百位年長人士的熱烈掌聲。

64歲的Jimmy施專程開車接送並陪伴老父親出席長青會的春節團聚。Jimmy施表示，父親是在新年的前幾天在家中不慎摔倒，主要原因是腰背疼痛，下身和雙腿無力。摔倒後緊急住院檢查，所幸恢復不錯，幾天後已能自己扶著行走架慢慢走。他說，父親一直身體健康，生活非常獨立，數年前母親過世後，父親一直堅持獨立生活，他和姊姊雖然都住在附近城市經常前往看望，但基本生活父親都堅持自理。摔倒發生後，現在Jimmy施和姊姊全天輪流照顧父親。

早年擔任台灣航運公司船長和高級管理人員，施老先生至今保持著年輕時養成的良好生活規律。摔倒前每天上午聞鳥即起，自己做咖啡和早餐，每天必須讀「世界日報」，幾乎將每個版面都看個透徹，不出遠門也曉天下事。動作不快，所以從上午10時左右就開始準備自己的午餐。

疫情期間學會做的紅燒雞腿、清燉牛肉、羅宋湯等手藝，現在依然享受。午餐過後在自家後院繞彎走上3000步，曬曬太陽，弄弄盆景，澆澆花草。為了不讓自己太多勞累，他養了不少多肉植物，享受庭院樂趣。

施吾庠說，每天下午3時開始是他一天中另一段愉快的時光：唱卡拉OK。Jimmy施說，即便是這次摔倒後剛出院沒幾天，父親又恢復了唱歌的習慣，聽到他的歌聲，看到他臉上的笑容，放心很多。

走失25年跨洋認親 張雲鵬對父母無怨言 給大大的擁抱

吃優格+肉類 67歲癌末男照吃照睡沒顧慮

甘肅36歲副鎮長戮力為公 開會時腦溢血離世 妻子發文逼哭網友

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

寄宿家庭老夫婦

四川68歲失智婦離家走失8天 樹葉為食奇蹟生還

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

