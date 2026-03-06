我的頻道

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

北美卡車運輸協會團聚 共議產業未來

記者楊青/工業市報導
北美卡車運輸協會近日在工業市舉辦新春團聚交流，擴展橫向聯係，探討行業快速變化對策與策略聯盟。圖為協會會長關逾（中）與優秀運輸企業代表在一起。（記者楊青/攝影）
北美卡車運輸協會近日在工業市舉辦新春團聚交流，擴展橫向聯繫，探討行業快速變化對策與策略聯盟。加州眾議員陳立德（Philip Chen）出席團拜，並向協會成員和優秀外貿及運輸企業頒發榮譽證書，肯定協會長期為維護卡車司機權益與交通安全的努力。

來自南加各地眾多業界代表、卡車司機與社區人士出席交流，現場氣氛熱絡。北美卡車運輸協會會長關逾表示，商業卡車駕照考試與更新相關法規持續調整，卡車安全駕駛路檢持續加強，對南加州以港口物流為主的卡車運輸產業帶來深遠影響。不少司機在證件更新、考試語言與政策解讀方面遇到困難，對工作穩定性造成壓力，近年一度活絡的華人卡車運輸業，面臨許多挑戰。

陳立德表示，卡車司機是支撐經濟運作的重要力量，尤其在疫情後供應鏈復甦過程中，更凸顯物流運輸的關鍵角色。他表示，許多華人司機長年辛勞，卻常因資訊落差或未能及時瞭解快速變化的政策承受額外壓力。他認為政府在制定相關法規時，應充分聆聽基層聲音，確保政策既能維持道路安全，也能保障合法就業機會。他近期在州議會中提出相關法案，避免政策過於僵化而影響產業生態。

關逾感謝陳立德長期以來對卡車運輸協會的支持。他表示，在證件法案討論期間，陳立德積極與協會溝通，了解第一線司機面臨的問題，並在州議會為業界發聲，讓卡車司機的需求能被政策制定者看見。他認為，民選官員願意深入社區傾聽意見，對於促進族裔產業發展與政策透明度具有正面意義。

北美卡車運輸協會近日在工業市舉辦新春團聚交流，擴展橫向聯係，探討行業快速變化對策與策略聯盟。（記者楊青/攝影）

北美卡車運輸協會近日在工業市舉辦新春團聚交流，擴展橫向聯係，探討行業快速變化對策與策略聯盟。（記者楊青/攝影）

加州眾議員陳立德（Philip Chen，左四）出席北美卡車運輸協會新年團拜，並向優秀外貿及運輸企業頒發榮譽證書，肯定協會長期為維護卡車司機權益與交通安全做出的努力。右四為北美卡車運輸協會會長關逾。（記者楊青/攝影）

北美卡車運輸協會近日在工業市舉辦新春團聚交流，擴展橫向聯係，探討行業快速變化對策與策略聯盟。（記者楊青/攝影）

