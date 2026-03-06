鑽石吧長青會 400長者齊聚慶元宵

祥龍獻瑞，年味爆棚。（記者楊青/攝影）

鑽石吧長青會元宵節前夕舉辦盛大新年慶祝活動，近400位長者與社區民眾齊聚一堂，歡度馬年新春。現場張燈結彩、處處歡聲笑語，濃濃年味洋溢，煥發龍馬精神。

號稱聖蓋博谷最大的華人年長者團體，長青會十多個才藝班的同學們當天貢獻精彩節目，歌唱、電吹管合奏、民族舞蹈、京劇、社交舞、養生韻律舞、土風舞、養生太極拳、圓舞、排舞輪番登場，好戲連台。合唱班30多位同學在指揮謝中丞的帶領下演唱「廟會」、「恭喜恭喜」、「明天會更好」，歌聲嘹亮，聲情並茂；民族舞蹈班的「紅燈籠」喜氣洋洋，贏得滿堂喝采。

「祥龍獻瑞」和「獅舞春風」是長青會每年春節經久不衰的節目。由南加台大校友會前會長許希聖率領的長輩舞龍隊，隊員平均年齡超過70歲，卻個個精神抖擻、步伐穩健，舞動祥龍翻騰盤旋，象徵新年吉祥如意，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。由於舞龍極受歡迎，今年會員們還特別組成了第二支舞龍隊，雙龍齊舞，與兩頭雄獅一起穿梭在人群中拜年，年味爆棚。

事實上長青會的新年熱鬧氣氛從聖誕節和元旦開始持續不斷。新春期間，各班成果展繽紛登場，繪畫班、書法班、瓷器彩繪班展出作品，呈現中華傳統藝術的深厚底蘊與靜好歲月；編織班學員的精巧手作更蘊含巧思與溫度，令觀者驚艷讚嘆。長青會還特別向聯合創辦人施吾庠老先生頒發感謝狀，感謝他35年來對長青會的長期奉獻。

新年伊始，長青會也選出了新班底，會長由王稜茜續任，理事長王一柱，佟儀擔任總顧問。王稜茜和王一柱表示，榮譽理事長施吾庠老先生幾十年來為長青會打下了非常好的基礎，他們將全力以赴繼續發揚光大，新年將持續拓展多元課程與健康講座，服務和關懷會員，讓長者在身心健康之餘，持續為社區帶來積極樂觀、老而彌堅的精神力量。

鑽石吧市長Steve Tye、市議員鄧嘉猷、周柏華、核桃谷水區財務長李敏妮及一區主席湯繼理、核桃谷聯合學區主席佟儀，以及加州和洛杉磯縣鑽石吧轄區民選官員辦公室社區代表前往同樂，為長輩們獻上新年祝福。

舞龍隊伍登場，喜氣洋洋。（記者楊青╱攝影）

核桃谷水區財務長李敏妮（前）、96歲的長青會創辦人施吾庠老先生（左）等給祥龍喂紅包，分享新年喜氣。（記者楊青/攝影）

祥龍獻瑞，年味爆棚。（記者楊青/攝影）

長輩們爭相拍下美好瞬間。（記者楊青/攝影）

長青會新年新班底，王稜茜（左）續任會長，王一柱（右）新當選理事長。（記者楊青/攝影）

民族舞蹈班的「紅燈籠」喜氣洋洋，贏得滿堂喝彩。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧長青會元宵節前夕舉辦盛大新年慶祝活動，將近400位長者與社區民眾齊聚一堂，歡度馬年新春。（記者楊青/攝影）

繪畫班、書法班、瓷器彩繪班展出作品，呈現中華傳統藝術的深厚底蘊與靜好歲月。（記者楊青/攝影）

參加慶祝活動的民選官員與長青會舞龍隊愉快留影。前中為長青會服務35年的創辦人施吾庠老先生。（記者楊青/攝影）