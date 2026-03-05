杜拜戰火紛飛? 受困華女：沒有 生活正常

蕾蕾表示，杜拜當地生活正常，沒有太大的改變。（蕾蕾提供）

中東戰火突起，牽連滯留當地的不少華人，網傳飛往中國的機票價格飆漲至幾百萬人民幣（三、四十萬美元）。正在杜拜（Dubai，另譯迪拜）旅遊的南加華人，質疑這些天價機票的真實性，並指出當地生活基本正常，「我們每天還是吃吃喝喝，根本不是網上傳聞的戰火紛飛。」

洛杉磯居民蕾蕾和朋友目前雖被困杜拜，但她表示，生活正常，除了離境機票多次被取消外，並沒有感受到其他困擾。

「我覺得大家一定都有擔心，因為出不去。但是Instagram、抖音很多文章，說杜拜現在水深火熱，根本不是這回事，我們都太太平平的，該玩就玩，這些社媒文章80%都是騙人。」此行前往杜拜旅行的蕾蕾指出，她每天繼續和朋友逛街、吃飯、做按摩，享受旅遊生活，「元宵節這天，我還吃到湯圓，當地人生活也都正常，沒有太大的改變。」

蕾蕾和朋友在杜拜已停留一周，她表示，沒有目擊2月28日機場被炸情形，「我們也沒看到杜拜上空有導彈飛來飛去，這些畫面估計都是AI做的，哪來的導彈？」蕾蕾回憶說，唯有2月29日那晚，朋友看到空中亮閃閃的東西飛過，但不確定是不是導彈。蕾蕾也聽聞杜拜帆船酒店日前遇襲起火，「這倒是真的，就在帆船酒店外面一個角落，因為很多政治人物住在這家酒店，因此發生襲擊。」

關於機票價格，蕾蕾指出，最近幾天曾預定飛往印度，發現杜拜飛印度的票價比正常價格上漲兩三倍。日前接到美國政府要求公民緊急撤離消息後，蕾蕾決定購買返回洛杉磯的機票，「從目前來看，杜拜飛洛杉磯經濟艙雖有漲價，還算正常，單程1000多美元，6日飛往舊金山2000多美元，不過價格一直在變化中。」

微信、小紅書等社群中，不少華人轉發中東飛往中國的高價機票行程，其中一張顯示敘利亞大馬士革（Damascus，Syria）飛往深圳的機票，一張公務艙高達233萬人民幣（33萬多美元），蕾蕾質疑機票的真實性，她表示，行程顯示中轉杜拜，但杜拜機場自28日被轟炸以來，基本處於停飛狀態，只有少量客機飛行，「這裡機場都已基本關閉，怎麼可能還會允許轉機呢？」

蕾蕾（右）和朋友雖然被困杜拜，仍每天享受旅行生活。（蕾蕾提供）