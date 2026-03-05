民宅設實驗室被調查 少年：我只是一個想回家的孩子

FBI日前突擊調查南加州橙縣爾灣市一處民宅。媒體報導指出，代表該家庭的律師在書面聲明中暗示，聯邦執法人員此次行動的調查重點，鎖定在這戶人家的17歲兒子身上。(示意圖自FBI官網）

美國聯邦調查局（FBI）日前突擊調查南加州橙縣爾灣市一處民宅。媒體報導指出，代表該家庭的律師在書面聲明中暗示，聯邦執法人員此次行動的調查重點，鎖定在這戶人家的17歲兒子身上。

如今，事件主角17歲印度裔少年弗里茲（Amalvin Fritz）首度站出來接受媒體訪問。據橙縣紀事報（Orange County Register）報導，他表示，自己「只是個想回家的孩子，」同時也是一名對科學充滿熱情的學生。身為即將自爾灣加大（UC Irvine）生物科學系畢業的學生，他希望透過研究幫助人類對抗疾病、減輕病痛。他的律師雷伊（Charles Ray）強調：「他體現了來到美國的人身上所有美好的一面。」

弗里茲來自印度裔移民家庭，跳級完成學業後，將於今年春季以17歲自爾灣加大畢業，取得生物科學學士學位。

事件發生於2月23日。當時一名維修工人因車庫漏水前往該戶位於Altair社區、鄰近橙縣大公園的出租屋處理問題，意外發現弗里茲設置於家中的科學實驗室，隨即通報橙縣消防局（Orange County Fire Authority），消防人員初步檢查後認為設備並無異狀。

然而當天稍晚，另一名維修人員報警，爾灣警方到場後最終請求聯邦單位介入。隨後展開為期一周的調查，住宅一度被封鎖，來自維吉尼亞州的FBI專家亦被調派支援。

在律師辦公室接受媒體訪問時，弗里茲冷靜地說明自己的研究內容。他表示，家中實驗室設備相當基礎，包括加熱板、天平及一般學校科學教室常見的玻璃器皿，但研究本身則較為進階，聚焦於藥物分子結構的改良，以提升對多種疾病的治療效果。

他特別關注癌症、阿茲海默症與帕金森氏症等重大疾病的潛在治療應用。這份興趣也源於個人經歷，2020年，他的姑媽因癌症辭世；2024年，祖父被診斷罹患帕金森氏症。

對於調查過程中牆壁白板上被發現的化學方程式引發疑慮，弗里茲表示，他並不清楚當局所指為何。律師雷伊強調，實驗室內所有化學品均合法購得，無須特殊許可，採買渠道包括網路平台與五金行。

FBI完成調查後，Orange County Health Care Agency協助將部分物品移出住宅。爾灣警局發言人奧多爾普（Kyle Oldoerp）表示，目前尚不清楚具體移走哪些物品，相關單位亦未進一步說明。

「我對執法單位抱持深深敬意，也理解他們的工作不易，」弗里茲說，「但我已經把手機交給他們，事情已經過去一周了，我只是一個想回家的孩子。」

弗里茲13歲即進入洛杉磯州大（California State University, Los Angeles）早期入學計畫就讀。兩年前該計畫終止後，他轉入爾灣加大完成學位。他的父親是當地骨科脊椎外科醫師