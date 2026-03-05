我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

民宅設實驗室被調查 少年：我只是一個想回家的孩子

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
FBI日前突擊調查南加州橙縣爾灣市一處民宅。媒體報導指出，代表該家庭的律師在書面聲明中暗示，聯邦執法人員此次行動的調查重點，鎖定在這戶人家的17歲兒子身上。(示意圖自FBI官網）
FBI日前突擊調查南加州橙縣爾灣市一處民宅。媒體報導指出，代表該家庭的律師在書面聲明中暗示，聯邦執法人員此次行動的調查重點，鎖定在這戶人家的17歲兒子身上。(示意圖自FBI官網）

美國聯邦調查局（FBI）日前突擊調查南加州橙縣爾灣市一處民宅。媒體報導指出，代表該家庭的律師在書面聲明中暗示，聯邦執法人員此次行動的調查重點，鎖定在這戶人家的17歲兒子身上。

如今，事件主角17歲印度裔少年弗里茲（Amalvin Fritz）首度站出來接受媒體訪問。據橙縣紀事報（Orange County Register）報導，他表示，自己「只是個想回家的孩子，」同時也是一名對科學充滿熱情的學生。身為即將自爾灣加大（UC Irvine）生物科學系畢業的學生，他希望透過研究幫助人類對抗疾病、減輕病痛。他的律師雷伊（Charles Ray）強調：「他體現了來到美國的人身上所有美好的一面。」

弗里茲來自印度裔移民家庭，跳級完成學業後，將於今年春季以17歲自爾灣加大畢業，取得生物科學學士學位。

事件發生於2月23日。當時一名維修工人因車庫漏水前往該戶位於Altair社區、鄰近橙縣大公園的出租屋處理問題，意外發現弗里茲設置於家中的科學實驗室，隨即通報橙縣消防局（Orange County Fire Authority），消防人員初步檢查後認為設備並無異狀。

然而當天稍晚，另一名維修人員報警，爾灣警方到場後最終請求聯邦單位介入。隨後展開為期一周的調查，住宅一度被封鎖，來自維吉尼亞州的FBI專家亦被調派支援。

在律師辦公室接受媒體訪問時，弗里茲冷靜地說明自己的研究內容。他表示，家中實驗室設備相當基礎，包括加熱板、天平及一般學校科學教室常見的玻璃器皿，但研究本身則較為進階，聚焦於藥物分子結構的改良，以提升對多種疾病的治療效果。

他特別關注癌症、阿茲海默症與帕金森氏症等重大疾病的潛在治療應用。這份興趣也源於個人經歷，2020年，他的姑媽因癌症辭世；2024年，祖父被診斷罹患帕金森氏症。

對於調查過程中牆壁白板上被發現的化學方程式引發疑慮，弗里茲表示，他並不清楚當局所指為何。律師雷伊強調，實驗室內所有化學品均合法購得，無須特殊許可，採買渠道包括網路平台與五金行。

FBI完成調查後，Orange County Health Care Agency協助將部分物品移出住宅。爾灣警局發言人奧多爾普（Kyle Oldoerp）表示，目前尚不清楚具體移走哪些物品，相關單位亦未進一步說明。

「我對執法單位抱持深深敬意，也理解他們的工作不易，」弗里茲說，「但我已經把手機交給他們，事情已經過去一周了，我只是一個想回家的孩子。」

弗里茲13歲即進入洛杉磯州大（California State University, Los Angeles）早期入學計畫就讀。兩年前該計畫終止後，他轉入爾灣加大完成學位。他的父親是當地骨科脊椎外科醫師

世報陪您半世紀

上一則

科學奧林匹克 天普市高中晉升州級賽

下一則

南加香港商會慈善晚宴 政商界響應

延伸閱讀

胚胎失蹤 23對夫婦提告生殖中心

胚胎失蹤 23對夫婦提告生殖中心
家中囤槍私設靶場 長島華男被捕

家中囤槍私設靶場 長島華男被捕
南加爾灣少年在家搞危險實驗？引FBI大規模突襲 律師：是誤會

南加爾灣少年在家搞危險實驗？引FBI大規模突襲 律師：是誤會
追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%

追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%
南加優等生命案 亞裔男想翻案

南加優等生命案 亞裔男想翻案
南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成