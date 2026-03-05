天普市議員選舉 華裔喻穎章最高票

喻穎章在天普市市議員選舉中以1831票、36.25%得票率第一。（天普市議會網站）

洛杉磯天普市3日舉行市議員選舉及「TC提案」（Measure TC）公投。根據開票結果，華裔候選人喻穎章（Vincent Yu）以1831票、得票率36.25%暫居第一，Tom Chavez以1725票、34.15%居次。本次選舉選出兩席，得票率最高的兩位當選。

根據市府公布的選舉進程，票已開完，雖然市府還未公告正式當選文書，但根據投票結果喻穎章和Tom Chavez兩人可望順利連任。其餘候選人中，李致琨（Richard Lee）獲919票、占18.19%；Kumar Swaminathan獲545票、占10.79%；Xianjin「Sean」Li僅獲31票、占0.61%。本次市議員選舉有效票數共5051票。

同日投票的TC提案，讚成與反對票數極為接近，贊成票1361票（50.26%）、反對票1347票（49.74%），以14票微幅差距驚險過關，有效票數共2708票。

TC提案在於調高天普市銷售稅0.75%幅度，為道路維修與公共安全服務建立穩定財源。調整後的天普市銷售稅將為10.5%，與周邊城市持平。提案支持方指出，城市道路是關鍵公共資產，直接影響居民日常通勤、商業運作及緊急救援效率，但道路老化速度已超出市府財政負荷，公共安全成本亦持續攀升，若無新財源注入，相關服務恐面臨嚴峻挑戰。

支持方強調，TC提案增加的稅收將專款專用於天普市，不得由州政府或其他機構挪用，且稅率與周邊城市相當；提案並設有年度獨立審計與支出公開機制，確保財務透明。支持者進一步表示，及早修繕道路可避免小裂縫演變為高成本重建，長期而言有助節省納稅人支出，並提升城市生活品質與商業環境。

