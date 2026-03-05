困中東華人收美政府警告：緊急撤離

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
蕾蕾收到美國政府警急通知，要求美國公民緊急撤離。（蕾蕾提供）
中東戰火波及杜拜（Dubai，另譯迪拜），南加聖瑪利諾市（San Marino） 多名華人最近正在杜拜旅遊，被困當地。他們多次購買機票，希望早日離境，但已連續四次被通知航班取消，目前仍在等待歸程。當事人表示，已收到美國政府緊急通知，警告身在中東等15國的美國公民緊急撤離。

洛杉磯縣聖瑪利諾居民蕾蕾4日接受本報採訪，她目前和朋友正在杜拜一家酒店，「我們還在網上訂回家的機票，不知道會不會又被取消。」蕾蕾說，此前幾天，她預定的航班已連續取消四次，其中三次準備飛往印度繼續旅程，最近一次決定返回洛杉磯，但都在起飛前一天接到通知，航班取消。

蕾蕾一行11人，多為聖瑪利諾市居民，此行朋友組團旅遊四地，已去埃及、約旦，如今正在杜拜。按照原計畫3月1日飛印度，「我們約好與另外七、八個朋友在印度見面，導遊、汽車、酒店全都安排好了。」

2月28日，杜拜機場因中東戰火波及突遭轟炸，打亂華人行程。蕾蕾表示，3月1日飛印度的航班很快被取消，當地機場自28日以來，一直處於監管狀態，不過她指出，並非所有航班都禁飛，「也有少量限制放行，主要是28日、29日出行的旅客，他們行李已被托運。這幾天放行的主要是這些滯留機場的旅客，但也不是全都能離開，只有部分人坐上航班。」

此前幾天，蕾蕾和朋友計畫繼續飛往印度的旅程，但航班連續三次被取消，「都是提前一天才接到取消通知，我們又再訂，網上無法再像以前一樣可以提前辦理登機手續。」當地時間3月3日，蕾蕾收到美國政府緊急通知，警報級別上升至4級，當局警告在15個國家的美國公民緊急撤離，其中包括杜拜在內的阿拉伯聯合大公國等國（United Arab Emirates，另譯阿聯酋）。「收到通知後，我們就決定訂機票回洛杉磯，但航班又被取消，加起來一共四次了。」

蕾蕾表示，原計畫取消後，如今同行11人行程各異，大部分準備回洛杉磯，也有幾個朋友堅持飛印度看望家人，有人計畫飛越南。

因為行程取消，蕾蕾指出，他們人均損失約8000美元左右，「包括機票、酒店、導遊等旅行費用，現在都泡湯了」。她還指出，此行購買的旅遊保險無法使用，因為保險不包括突發戰爭等狀況。

洛杉磯聖瑪利諾多名華人正在杜拜旅遊，被困當地。（蕾蕾提供）
洛杉磯華人組團旅遊，已去過埃及、約旦，如今正在杜拜。（蕾蕾提供）
蕾蕾（左）和朋友目前仍在杜拜酒店，她表示當地生活基本正常。（蕾蕾提供）
