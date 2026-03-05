科學奧林匹克 天普市高中晉升州級賽

天普市高中科學奧林匹克（Science Olympiad）團隊近日在洛杉磯縣區域賽中表現亮眼，在59支參賽隊伍中奪得第1名與第5名，並成功晉級加州州賽。圖為參賽學生與指導教師於校園合影留念，團隊今年在全部23項競賽項目中皆獲得獎牌，創下校史紀錄。（取材至天普市高中臉書）

洛杉磯縣天普市高中科學奧林匹克（Science Olympiad）兩支隊伍近日在洛杉磯縣區域賽表現亮眼，在 59 支參賽隊伍中勇奪第 1 名與第 5 名，成功晉級加州州級賽事。今年團隊在全部 23 項競賽項目中皆獲得獎牌，為校史首次，整體實力在南加州排名第 2 名，展現出強勁的科學競賽實力。

科學奧林匹克是全美重要的中學 STEM 團隊競賽之一，競賽內容涵蓋生物、物理、化學、地球科學及工程設計等多個領域，學生須以團隊方式參與不同項目，透過筆試、實驗與工程製作等方式競逐名次。洛杉磯縣區域賽每年吸引眾多高中參與，競爭激烈，優勝隊伍才能晉級州級比賽，進一步爭取全國賽資格。天普市高中今年派出兩支隊伍參賽，其中第一隊奪得總排名冠軍，第二隊也取得第 5 名佳績，整體表現備受矚目。尤其在 23 個競賽項目中全部獲得獎牌，顯示學生在多個科學領域均具備扎實基礎與優秀的實驗及工程能力。

科學奧林匹克不僅考驗學生的學科知識，也重視團隊合作與問題解決能力。透過長時間的準備與訓練，學生在研究、實驗與工程設計等方面累積豐富經驗，並在競賽中展現成果。天普市高中近年來在科學競賽領域表現優異，屢次於區域賽名列前茅，今年再度以優異成績晉級州賽，為學校在南加州 STEM 教育領域再添佳績。團隊將持續積極備戰，有望在即將舉行的加州州級賽事中再創佳績。