南加音樂學會亞凱迪亞演出 吸引3000人

記者謝雨珊／洛杉磯報導
南加音樂學會應洛杉磯縣邀請，近日前往亞凱迪亞市孔雀園演出，與社區民眾共度農曆新年。當天現場吸引超過3000名觀眾到場欣賞，掌聲不斷。（南加音樂學會）

2026年迎來一項備受矚目的國際消息：春節正式成為聯合國官方浮動假日（floating holiday），象徵中國傳統文化在全球舞台上的重要地位與影響力。此一決議在國際社會引發廣泛關注，也讓「中國年」成為世界共同慶祝的節日。浮動假日是指為特定文化人群設定的特別假日，工作人員可以根據自身文化信仰進行浮動假日的調休。

在南加州地區，多項慶祝活動陸續展開。南加音樂學會應洛杉磯縣邀請，近日前往亞凱迪亞市孔雀園演出，與社區民眾共度農曆新年。當天現場吸引超過3000名觀眾到場欣賞，掌聲不斷，氣氛熱烈。

南加音樂學會由顏文雄教授創辦，多年來致力於傳承與推廣中國國樂，期望將中國民樂帶入美國主流社會。顏文雄教授不幸辭世後，原任副團長、主修聲樂的黃其嘉接任團長，持續肩負推廣國樂的使命。

黃其嘉表示，樂團成員多數畢業於中國各大音樂學院，皆為受過專業訓練的音樂教師與演奏家。此次接受洛杉磯縣邀請參與新年慶祝活動，期盼透過音樂演出，將中國傳統文化介紹給更多西方民眾。

本次演出由施學敏領隊兼策畫，唐艷文擔任藝術指導，黃其嘉統籌並主持，同時獻唱助興。民樂團陣容堅強，包括二胡演奏家施學敏、揚琴演奏家唐艷文、胡琴演奏家李曉波、吹管樂演奏家李書強與琵琶演奏家王麗韞。五位音樂家攜手帶來長達一小時的專業演出，旋律悠揚動人，為新春增添濃厚文化氣息。除了民樂團演奏外，現場亦安排舞獅與功夫表演，增添節慶熱鬧氛圍。

