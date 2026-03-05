MHG慈悲基金會青年創業導師計畫 15日西來寺培訓

MHG慈悲基金會將於15日在西來寺舉辦青年創業導師計畫（Youth Entrepreneurship Mentorship Program）培訓。（主辦方提供）

MHG慈悲基金會將於15日下午1時30分在西來寺舉辦青年創業導師計畫（Youth Entrepreneurship Mentorship Program）培訓，項目以導師（mentor）制度出發，針對15歲至20歲對創業、商業、科技、品牌或社會創新有興趣的美國青年，系統性培養實際成立公司與初階經營的能力，參與者無需創業經驗，更注重其學習態度與行動力。

該計畫培養青年創立公司的能力，全課程採取百分制，不同任務設置不同的完成分數和比例，讓其通過導師指導能理解並親自完成公司註冊流程（如LLC或Corporation）、申請EIN、選擇公司型態與州別，僅在必要時進行專業諮詢。同時能草擬基本合夥協議，明確界定股權比例、角色分工、決策權責與退出機制。

參與者還需要學會制定清楚的30/60/90天行動計畫，並實際完成，及搭建公司組織圖。

活動免費參與，有興趣報名可點擊https://mhgcharitablefoundation.org/seminar_q1_register/，也可在其Youtube頻道觀看學習。