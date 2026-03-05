春晚馬不停蹄 華裔民選官員1天趕5場

亞凱迪亞市長王愛琳（左三）日前和其他市議員一起參加亞市高中華裔家長會的春晚活動。（王愛琳提供）

聖蓋博市議員丁言愉（後排中）春節期間參加多場社團春晚活動。（丁言愉提供）

南加馬年春節年味濃，春晚遍地開花，不僅城市和社團組織紛紛舉辦，還有華裔第二代和企業的各種春晚活動。華人民選官員們要馬不停蹄跑場子，有的甚至一天要跑五場活動。

聖蓋博市議員丁言愉2月28日一天跑了五場春節相關活動，他表示，白天跑兩場，晚上三場，還好五場都在聖蓋博谷，但每個地方至少要待一個小時，還有路上交通時間，可謂一天都在跑活動。南加社區現在春晚越來越多，大家都想傳播中華文化，他印象最深刻的是華人二代也開始舉辦春節活動，雖然規模都在一百人上下，但是也展示華人文化的傳承，借助春節，讓第一代和第二代華人產生文化連接感。

亞凱迪亞市長王愛琳表示，今年春節期間體感比去年忙碌，一周要跑三個春晚活動，光是亞凱迪亞自己的春晚就有好幾場，像亞凱迪亞高中華裔家長會的春晚和華協春晚。她認為春晚日益增多的原因是大家都覺得在華人社區春節期間需要有一個聚會溝通的機會，且農曆新年不僅是華人節日，韓國人和越南人也過春節，因為春節代表一年四季在於春。因此南加春節期間社區活動日益豐富多彩，也有助於中華文化的傳播。