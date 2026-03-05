春晚馬不停蹄 華裔民選官員1天趕5場
南加馬年春節年味濃，春晚遍地開花，不僅城市和社團組織紛紛舉辦，還有華裔第二代和企業的各種春晚活動。華人民選官員們要馬不停蹄跑場子，有的甚至一天要跑五場活動。
聖蓋博市議員丁言愉2月28日一天跑了五場春節相關活動，他表示，白天跑兩場，晚上三場，還好五場都在聖蓋博谷，但每個地方至少要待一個小時，還有路上交通時間，可謂一天都在跑活動。南加社區現在春晚越來越多，大家都想傳播中華文化，他印象最深刻的是華人二代也開始舉辦春節活動，雖然規模都在一百人上下，但是也展示華人文化的傳承，借助春節，讓第一代和第二代華人產生文化連接感。
亞凱迪亞市長王愛琳表示，今年春節期間體感比去年忙碌，一周要跑三個春晚活動，光是亞凱迪亞自己的春晚就有好幾場，像亞凱迪亞高中華裔家長會的春晚和華協春晚。她認為春晚日益增多的原因是大家都覺得在華人社區春節期間需要有一個聚會溝通的機會，且農曆新年不僅是華人節日，韓國人和越南人也過春節，因為春節代表一年四季在於春。因此南加春節期間社區活動日益豐富多彩，也有助於中華文化的傳播。
羅斯密（Rosemead）市議員勞朱嘉儀和亞凱地市議員高卿日前也參加在聖蓋博舉辦的「洛然美凡藝璀璨春晚」，當天有近500名賓客齊聚一堂。談及舉辦春晚的原因，該活動總策畫Venus黃表示，春節本是大家相聚言歡的好機會，但大家總覺得南加地區年味不夠，而舉辦春晚正是體現年味的好機會，所以社區春晚日益增加。他們的春晚以「感恩與團聚」為核心主題，特別邀請專業的舞台導演江南和劉樂負責整體舞台統籌與節目編排，讓晚會節目形式多元，涵蓋歌舞表演、才藝展示與互動環節，匯集多名實力派表演者，希望藉此感謝多年來大家的支持和親朋好友信任，傳遞新春祝福與正能量。 相信未來南加地區的春晚會更加豐富多彩，把春節這個傳統節日符號傳播的更遠。
上一則
南加香港商會慈善晚宴 政商界響應
下一則