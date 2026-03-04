我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

胚胎失蹤 23對夫婦提告生殖中心

編譯陳盈霖／綜合報導
23對夫妻控告橙縣一家生殖醫學中心，未取得他們同意，便將存放診所的胚胎罐送往不知名地點。(示意圖，Pexels/Marta Branco)
洛杉磯KTLA 5電視台報導，多達23對夫妻日前控告橙縣阿卡西奧生殖醫學中心（Acacio Fertility Center）及負責醫師阿卡西奧（Brian David Acacio），指控該中心未告知患者且未取得他們同意，便將存放診所的胚胎罐移走，運往貝克斯菲（Bakersfield）一處不明地點。

訴狀指出，阿卡西奧的醫師執照於2025年12月，因違禁藥物檢測呈陽性遭吊銷，但他仍繼續經營該中心。這位醫師還被指控拖欠拉古納尼格（Laguna Niguel）生殖中心租金一年多，金額超過24萬3000美元，該處主要用於存放保存患者胚胎的液氮冷凍儲存罐。

報導指出，2025年12月被法院勒令驅逐後，阿卡西奧將胚胎儲存罐從中心移出，用卡車運往貝克斯菲。許多患者表示，他們目前並不清楚胚胎儲存罐運往何處，也無法確定胚胎是否安全，更無法將其取回，故向法院申請，要求他將胚胎安全歸還。

根據律師團隊調查與訴狀內容，患者從未被告知醫師因使用可卡因（cocaine）被吊銷執照，吊銷後還持續替患者治療，收取各項費用，包括胚胎儲存費等。代表原告的律師團隊3日記者會上表示，「我們會釐清真相，追究其責任，希望很快能讓他的診所停止營運。這起訴訟的目的是要阻止整件事情，防止阿卡西奧再傷害其他人。」

目前訴狀列出23對夫妻姓名，然律師認為可能有數百名患者受影響。他們希望2024年至2026年間在該生殖中心接受治療的患者，特別是歷經意外併發症、流產、治療延誤或胚胎移植困難者聯繫法律團隊https://ivflawyer.com/contact-us/。

阿卡西奧在南加州從事生殖內分泌學（reproductive endocrinology）多年，經營位於拉古納尼格28772 Forbes Road的診所，貝克斯菲也有分所。2024年3月，他曾以加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）嘉賓身分出席國情咨文（State of the Union）演說，當時被介紹為幫助南加州家庭實現生育夢想的生殖醫學專家。

