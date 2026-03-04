阻聯邦特工執法 80歲男被噴辣椒水

我的頻道

聖塔芭芭拉訊
一名80歲老人在阻止一場聯邦特工逮捕行動中被噴辣椒噴霧。（示意圖取自Pexels）

據CBS電視新聞報導，在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）日前發生的一起執法行動中，聯邦執法人員對一名80歲男子噴辣椒噴霧並將其撲倒在地，引發社區關注與討論。

事件發生於2月21日。受害者、80歲的海耶斯（Doug Hayes）表示，當時他在距離事發地點數個街區外的律師事務所內，聽到街上傳來尖叫聲，於是外出查看。他說，自己看到兩名執法人員壓制一名一動不動的年輕男子，擔心對方臉部被壓在地面與背包上，可能無法呼吸，於是上前設法協助。

海耶斯回憶，他試圖移開背包並查看情況，但遭到執法人員制止。一名執法人員一直命令「退後！退後！」他也堅持要求執法人員從年輕男子身上起來。不知怎麼的，他最後仰躺在地上，還被噴了辣椒噴霧。」

據了解，被壓制的男子是一名20多歲的美國公民，涉嫌破壞執法人員的便衣車輛後遭拘留。海耶斯本人未被逮捕，也未面臨任何刑事指控。

海耶斯在聖塔芭芭拉擔任刑事辯護律師已有50年。他表示，雖然自己對遭遇並不在意，但對事件所反映的問題感到憂慮，並形容此事為「對公民權利的侵犯」。

他說：「身為美國人對我意義重大，這不是應該有的樣子。」

海耶斯表示，事件發生後社區反應大多支持。他稱已收到超過300則鼓勵訊息，僅有五通負面來電。他正考慮聘請律師提出訴訟，並表示若有具資歷的聯邦律師願意協助，他樂意配合。

CBS LA已向國土安全部查詢有關被拘留男子的相關資訊，截至目前尚未公布回應。

美國公民

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

