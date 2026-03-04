阻聯邦特工執法 80歲男被噴辣椒水

一名80歲老人在阻止一場聯邦特工逮捕行動中被噴辣椒噴霧。（示意圖取自Pexels）

據CBS電視新聞報導，在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）日前發生的一起執法行動中，聯邦執法人員對一名80歲男子噴辣椒噴霧並將其撲倒在地，引發社區關注與討論。

事件發生於2月21日。受害者、80歲的海耶斯（Doug Hayes）表示，當時他在距離事發地點數個街區外的律師事務所內，聽到街上傳來尖叫聲，於是外出查看。他說，自己看到兩名執法人員壓制一名一動不動的年輕男子，擔心對方臉部被壓在地面與背包上，可能無法呼吸，於是上前設法協助。

海耶斯回憶，他試圖移開背包並查看情況，但遭到執法人員制止。一名執法人員一直命令「退後！退後！」他也堅持要求執法人員從年輕男子身上起來。不知怎麼的，他最後仰躺在地上，還被噴了辣椒噴霧。」

據了解，被壓制的男子是一名20多歲的美國公民 ，涉嫌破壞執法人員的便衣車輛後遭拘留。海耶斯本人未被逮捕，也未面臨任何刑事指控。

海耶斯在聖塔芭芭拉擔任刑事辯護律師已有50年。他表示，雖然自己對遭遇並不在意，但對事件所反映的問題感到憂慮，並形容此事為「對公民權利的侵犯」。

他說：「身為美國人對我意義重大，這不是應該有的樣子。」

海耶斯表示，事件發生後社區反應大多支持。他稱已收到超過300則鼓勵訊息，僅有五通負面來電。他正考慮聘請律師提出訴訟，並表示若有具資歷的聯邦律師願意協助，他樂意配合。

CBS LA已向國土安全部查詢有關被拘留男子的相關資訊，截至目前尚未公布回應。