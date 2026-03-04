YMCA輔導員性侵案 19歲華男判刑一年半

19歲華男雷那多因YMCA夏令營兒童猥褻案被判一年半徒刑。（雷孟市提供）

華盛頓州金恩縣（King County）高等法院近日就一起兒童性侵案進行宣判，一名現年19歲、曾任雷孟市（Redmond）基督教青年會夏令營輔導員的華裔男子雷那多（Leonardo Louie，音譯）被裁定三項兒童性侵罪名成立，判處一年半有期徒刑，並須接受五年社區監管。

雷那多的姓「Louie」可譯為「雷」，是常見的海外雷姓華人根據英文音譯的姓氏。

據西雅圖福斯13電視台（FOX 13 Seattle）報導，金恩縣檢察官辦公室指出，雷那多於2024年在雷孟市某學校舉辦的YMCA夏令營任職期間犯下本案。他承認分別於2024年7月8日及8月23日兩度對兒童實施性侵，案發時他年僅18歲。檢方表示，相關罪行的一般量刑範圍為八至十年，但因檢辯雙方協議適用「特殊性犯罪者量刑替代方案（Special Sex Offender Sentencing Alternative）」，最終刑期大幅縮短至一年半。

宣判當日，雷那多在法庭上表示，對自己的所作所為深感悔恨，直言因所造成的傷害而夜不能寐，並稱已準備好承擔責任，未來數年亦將持續接受心理治療。此外，法院裁定雷那多在服刑期間及釋放後須接受性犯罪治療，並須向受害者及其家屬支付賠償。法官警告，若雷那多日後違反監管或治療相關規定，將面臨10年至終身監禁的刑責。