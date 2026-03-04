我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

YMCA輔導員性侵案 19歲華男判刑一年半

華盛頓訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
19歲華男雷那多因YMCA夏令營兒童猥褻案被判一年半徒刑。（雷孟市提供）
19歲華男雷那多因YMCA夏令營兒童猥褻案被判一年半徒刑。（雷孟市提供）

華盛頓州金恩縣（King County）高等法院近日就一起兒童性侵案進行宣判，一名現年19歲、曾任雷孟市（Redmond）基督教青年會夏令營輔導員的華裔男子雷那多（Leonardo Louie，音譯）被裁定三項兒童性侵罪名成立，判處一年半有期徒刑，並須接受五年社區監管。

雷那多的姓「Louie」可譯為「雷」，是常見的海外雷姓華人根據英文音譯的姓氏。

據西雅圖福斯13電視台（FOX 13 Seattle）報導，金恩縣檢察官辦公室指出，雷那多於2024年在雷孟市某學校舉辦的YMCA夏令營任職期間犯下本案。他承認分別於2024年7月8日及8月23日兩度對兒童實施性侵，案發時他年僅18歲。檢方表示，相關罪行的一般量刑範圍為八至十年，但因檢辯雙方協議適用「特殊性犯罪者量刑替代方案（Special Sex Offender Sentencing Alternative）」，最終刑期大幅縮短至一年半。

宣判當日，雷那多在法庭上表示，對自己的所作所為深感悔恨，直言因所造成的傷害而夜不能寐，並稱已準備好承擔責任，未來數年亦將持續接受心理治療。此外，法院裁定雷那多在服刑期間及釋放後須接受性犯罪治療，並須向受害者及其家屬支付賠償。法官警告，若雷那多日後違反監管或治療相關規定，將面臨10年至終身監禁的刑責。

世報陪您半世紀

上一則

看似富裕 加州家庭淨資產中位數僅居全美第12

下一則

河濱縣23年前凶殺案 逮到疑犯

延伸閱讀

送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪

送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪
曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

詐領聯邦醫療補助2000萬 針灸師劉君怡獲刑

詐領聯邦醫療補助2000萬 針灸師劉君怡獲刑
蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴

蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴
因加州「長者假釋計畫」 性侵兒童累犯獲准假釋怒眾批

因加州「長者假釋計畫」 性侵兒童累犯獲准假釋怒眾批
曼哈頓華埠連殺4名熟睡遊民 男子謀殺罪名成立

曼哈頓華埠連殺4名熟睡遊民 男子謀殺罪名成立

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘