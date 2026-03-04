我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

紀念台灣二二八事件 社群關注人權與跨族裔議題

洛杉磯訊
為紀念台灣二二八事件並深化全球對政府暴行與人權議題的關注，2026年第十屆「台灣二二八政府暴行防止研討會」於3月1日在南加州舉行。（FAPA洛杉磯分會）
為紀念台灣二二八事件並深化全球對政府暴行與人權議題的關注，2026年第10屆「台灣二二八政府暴行防止研討會（Taiwan 228 Government Atrocities Prevention Seminar）」於3月1日在南加州舉行，由台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會聯合多個人權團體主辦，邀集緬甸羅興亞（Rohingya）、維吾爾香港及西語裔社群代表，共同探討威權統治下的人權侵害與民主危機，強調跨族裔團結與歷史記憶的重要性。

活動首先回顧1947年二二八事件及其後近40年的白色恐怖歷史，指出國家暴力往往從小事件開始，若缺乏問責與監督便會擴大，民主社會必須以記憶與反省守護制度。

羅興亞代表分享緬甸現況，指出大量族人仍滯留難民營，軍政府透過選舉製造合法性假象，空襲與軍事行動持續升高，呼籲國際社會加強協調行動。維吾爾社群代表則說明新疆地區面臨的大規模監控、宗教限制與強迫勞動問題，強調海外社群團結與國際立法監督的重要性。

香港代表分析「國安法」與相關立法後的法治倒退現象，指出多起政治案件凸顯「以法治之名行壓制之實」，並呼籲國際社會關注跨國鎮壓問題。西裔代表則談及美國移民執法對社群造成的寒蟬效應，以及委內瑞拉民主轉型面臨的挑戰，形容當前局勢「脆弱但充滿可能」。

台灣人公共事務會洛杉磯分會表示，唯有透過公民社會覺醒與跨國合作，才能防止歷史悲劇重演，讓人權與民主成為全球共同守護的價值。

