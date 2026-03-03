勞工新法 餐館小費訴訟恐成重災

鄭博仁聯手華興保險，2月26日舉辦 「勞工法研討會」。（記者邵敏╱攝影）

加州 被公認為全美勞工法最嚴格的州之一，超過一半的民事訴訟案件都與雇傭關係有關，其中餐廳小費 糾紛更是關注焦點。專業律師日前指出，多項勞工新法推出，新的一年，小費糾紛恐成為餐廳業主訴訟重災區，「現在很多餐館都面臨被告。」

隨著2026年加州勞工新法上路，企業主正面臨更高風險的合規挑戰、更嚴格的員工保護條款，以及大幅提高的罰款與法律責任。為協助本地企業主掌握新法重點，鄭博仁律師聯手華興保險，2月26日舉辦 「勞工法研討會」，吸引近百位企業主到場參與，現場反應熱烈。

鄭博仁指出，小費分配（tip pooling）將會成為今年的大問題，根據勞工法，小費必須屬於服務鏈中的員工才能參與分配， 經理和主管不能參與。「有些員工不是經理，但負責收集小費，並在晚上結算，他們算不算主管？」鄭博仁表示，多數餐館認為這些員工不算主管，只負責收錢和分配，類似情況產生大量訴訟糾紛。

新法允許員工就小費問題向勞工專員投訴，鄭博仁指出，「現在餐館面臨大量訴訟案件，因為勞工專員正在受理。」除小費糾紛外，如果員工有大麻相關的犯罪紀錄，管理者不能用這個作為不雇用或處罰理由。「比如員工表示自己喜歡抽大麻，餐廳老闆可能想，他上班時會不會突然暈倒直接倒進食物中，於是解雇這名員工。」鄭博仁表示，他接手類似案例，雇主因此被提告。

此外，加州性騷擾、性侵案件再次開放訴訟窗口，如果當事人曾遭受性侵，新法允許起訴很久以前發生的事情，但不適用於公共機構，只針對私人雇主。如果員工先向勞工專員或民權部門投訴，案件就會暫停起訴時效，通常訴訟時效為三年，但政府處理案件期間，時效不會結束，可能延長至四、五年或更長。鄭博仁還提到，如果雇主提前給員工一筆獎金，但規定一年內離職必須退還，這種條款可能會被認定為不合法。「我們現在就有一個案件，員工提前離職，雇主要求退還10萬美元獎金，法律會保護員工。」

加州新勞工法對雇主要求越來越嚴格，餐館、工廠、小企業等面臨的訴訟風險加劇，鄭博仁表示，主要的訴訟類型包括工傷賠償、工資工時、歧視、不當解雇等。根據美國小企業管理局（SBA）統計，僅0.1%的企業不屬於小型企業，多數企業抗風險能力有限，一旦敗訴，往往需承擔對方律師費與相關成本，訴訟代價高昂。

華興保險總裁張國興表示，新勞工法推出，小企業主如果不懂法，極易踩雷，無意間觸犯法律，就會面臨高額罰款甚至集體訴訟。此前，華興保險已舉辦多場勞工講座，邀請各領域專家為企業主詳細講解。「法律風險與保險風險管理息息相關，企業若能在新法生效前完成制度調整與教育訓練，將有效降低營運不確定性與潛在損失。」