姜石熙擘畫爾灣願景 打造「智慧成長」城市

角逐爾灣市第一區市議員的韓裔候選人姜石熙（Sukhee Kang），拜訪世界日報洛杉磯社社長于趾琴（左），分享希望將爾灣打造成一座「智慧成長」（Smart Growth）城市。（記者謝雨珊／攝影） 謝雨珊

曾任兩屆爾灣 （Irvine）市長、現正角逐爾灣市第一區市議員的韓裔候選人姜石熙（Sukhee Kang），日前在拜會世界日報洛杉磯社社長于趾琴時分享，希望將爾灣打造成一座「智慧成長」（Smart Growth）城市，強調城市發展必須兼顧擴張與生活品質，透過長期規畫確保公共安全、優質教育及環境永續。「智慧成長就是有遠見的總體規畫，讓城市持續發展，同時維持高品質生活。」

爾灣自1971年建市以來已有50多年歷史。姜石熙解釋，智慧成長的核心在於在人口與經濟成長的同時，提前考量交通、學校與環境承載能力。「如果人口真的達到50萬，交通怎麼辦？學校怎麼辦？環境怎麼辦？這些都需要長遠規畫。」

姜石熙指出，首先是公共安全，爾灣長期被評為全美最安全城市之一，維持治安是市政首要任務；其次是教育，雖然學區與市政府屬不同機構，但「沒有優質學校，城市不可能成功。」第三是公立學校 品質，爾灣擁有多所優秀學校，學區需保持全美領先水平，以吸引家庭長期定居。第四是環境與永續，他表示城市應朝向成為全美最綠色城市之一，在開發同時兼顧環保與低碳政策。最後是多元文化融合，爾灣居民使用約75種語言，是全美最多元城市之一，唯有尊重不同族群、促進合作，才能真正打造智慧城市。

姜石熙強調，智慧成長不僅是城市規模的擴張，更是讓爾灣在安全、教育、環境與文化多元上保持卓越水準的長遠規畫。