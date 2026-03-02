我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

洛瑪林達居民 比全美長壽多活10年 關鍵在這幾點

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛瑪林達是個長壽城市，市長強調「社區」的重要性。（取自Loma Linda市政府臉書）
洛瑪林達是個長壽城市，市長強調「社區」的重要性。（取自Loma Linda市政府臉書）

在南加州地區，有一座外表看來與其他郊區無異的小城洛瑪林達市（Loma Linda），然而，這座人口約2萬5000的小城，卻因一項特殊紀錄而聞名：居民平均壽命比全美高出約10年。

作家Dan Buettner在2008年提出「藍區」（Blue Zone）概念，用來形容那些居民不僅活得久，也活得健康的地區。洛瑪林達當時被列為美國唯一的藍區。根據SF Gate報導，研究數據指出，當地男性平均壽命約89歲，女性約91歲，而美國整體平均壽命約78歲。

據報導，與其他藍區依山傍海、保有傳統生活形態不同，洛瑪林達的長壽並非來自自然環境，而更多與宗教與生活文化相關。當地最大的雇主是洛瑪林達大學（Loma Linda University），這所創立於1905年的私立大學隸屬於基督復臨安息日會（Seventh-day Adventist），以健康科學與醫療體系為核心。如今，校園與醫療設施幾乎構成城市中心。

約有近一半居民為安息日會教徒。這個宗教群體普遍不吸菸、不飲酒，強調植物性飲食、規律作息與守安息日，並重視社區連結。即使非教徒居民，也生活在這種健康導向的文化氛圍之中。醫院餐廳以素食為主，校園為無酒精環境。

長期研究安息日會群體的醫師Gary Fraser指出，當初選擇研究該族群，是因為其生活習慣較為一致，有助於分析飲食與壽命之間的關聯。他強調，關鍵不在某種單一「祕方」，而是長期穩定的生活模式。規律飲食、避免菸酒、重視身心健康與社群支持，構成了可持續的健康基礎。

洛瑪林達市長Phill Dupper亦表示，外界談論藍區時，往往忽略「社區」的重要性。洛瑪林達是一座相對安全、彼此熟識的小城，教會與家庭關係緊密，居民間互相照應。這種穩定的社會網絡，被視為支持長壽的重要條件之一。

儘管「藍區」稱號為該城市帶來國際關注，但部分學者也提醒，當年的研究主要針對安息日會群體，未必完全代表整體人口結構。近年亦有研究指出，全球部分藍區與其他地區的壽命差距正在縮小。不過，公共衛生專家認為，藍區概念仍具啟發意義，因為它提醒人們，健康來自整體生活方式與文化環境，而非短期改變或單一產品。

南加聖伯納汀諾縣的洛瑪林達市，當地居民平均壽命比全美高出約10年。（取自Loma...
南加聖伯納汀諾縣的洛瑪林達市，當地居民平均壽命比全美高出約10年。（取自Loma Linda市政府官網）

世報陪您半世紀

上一則

姜石熙擘畫爾灣願景 打造「智慧成長」城市

下一則

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

延伸閱讀

美多代同堂家庭激增 破500萬戶 10年增幅約為12%

美多代同堂家庭激增 破500萬戶 10年增幅約為12%
中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃
反對蒙市建資料中心 民意沸騰

反對蒙市建資料中心 民意沸騰
安樂居（On Lok）於聯合市與南聖荷西增設PACE 中心，可額外 為800 名長者提供醫療與社會服務

安樂居（On Lok）於聯合市與南聖荷西增設PACE 中心，可額外 為800 名長者提供醫療與社會服務
全美搬家率創新低 紐約州僅8.5%

全美搬家率創新低 紐約州僅8.5%
研究：紐約人財富、健康 族裔不平等

研究：紐約人財富、健康 族裔不平等

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦