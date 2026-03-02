洛瑪林達居民 比全美長壽多活10年 關鍵在這幾點

洛瑪林達是個長壽城市，市長強調「社區」的重要性。（取自Loma Linda市政府臉書）

在南加州地區，有一座外表看來與其他郊區無異的小城洛瑪林達市（Loma Linda），然而，這座人口約2萬5000的小城，卻因一項特殊紀錄而聞名：居民平均壽命比全美高出約10年。

作家Dan Buettner在2008年提出「藍區」（Blue Zone）概念，用來形容那些居民不僅活得久，也活得健康的地區。洛瑪林達當時被列為美國唯一的藍區。根據SF Gate報導，研究數據指出，當地男性平均壽命約89歲，女性約91歲，而美國整體平均壽命約78歲。

據報導，與其他藍區依山傍海、保有傳統生活形態不同，洛瑪林達的長壽並非來自自然環境，而更多與宗教與生活文化相關。當地最大的雇主是洛瑪林達大學（Loma Linda University），這所創立於1905年的私立大學隸屬於基督復臨安息日會（Seventh-day Adventist），以健康科學與醫療體系為核心。如今，校園與醫療設施幾乎構成城市中心。

約有近一半居民為安息日會教徒。這個宗教群體普遍不吸菸、不飲酒，強調植物性飲食、規律作息與守安息日，並重視社區連結。即使非教徒居民，也生活在這種健康導向的文化氛圍之中。醫院餐廳以素食為主，校園為無酒精環境。

長期研究安息日會群體的醫師Gary Fraser指出，當初選擇研究該族群，是因為其生活習慣較為一致，有助於分析飲食與壽命之間的關聯。他強調，關鍵不在某種單一「祕方」，而是長期穩定的生活模式。規律飲食、避免菸酒、重視身心健康與社群支持，構成了可持續的健康基礎。

洛瑪林達市長Phill Dupper亦表示，外界談論藍區時，往往忽略「社區」的重要性。洛瑪林達是一座相對安全、彼此熟識的小城，教會與家庭關係緊密，居民間互相照應。這種穩定的社會網絡，被視為支持長壽的重要條件之一。

儘管「藍區」稱號為該城市帶來國際關注，但部分學者也提醒，當年的研究主要針對安息日會群體，未必完全代表整體人口結構。近年亦有研究指出，全球部分藍區與其他地區的壽命差距正在縮小。不過，公共衛生專家認為，藍區概念仍具啟發意義，因為它提醒人們，健康來自整體生活方式與文化環境，而非短期改變或單一產品。