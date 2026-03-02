我的頻道

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 有人狂撈670%報酬

不只3美軍陣亡？伊朗指美逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

如何為家人選擇安養院 華人3大重點考量

記者楊青/紐瓦克報導
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院30多位長輩中，超過95歲的就有17人。怎樣為自己的親人選擇最適合的安養院？不少華人子女表示，「安全」、「語言」、「飲食」，是他們的三大考量。

「把年邁母親送到安養院，開始時心裡其實很不捨」，喜瑞都（Cerritos）居民Jackson劉說，母親劉湘雲2018年進入于斌樞機安養院時已94歲，家裡一直有人照顧，但母親視力和聽力都不太好，還是不慎摔跤受傷，住院開刀，出院回家後行動更不如前。

劉先生自己也已年過七旬，照顧行動不便的母親感覺愈來愈吃力，「加上兩代人的想法有時很不一樣，對生活的體驗和感受也有些差別，配合起來無法完美」，他說，時間配合也是一個大挑戰，年輕人白天上班或出門不在，老人家常常感覺非常孤獨。

「你可能想不到，安養院的照顧比家裡更好，專業很多」，劉先生說，比如照顧母親吃飯穿衣和洗澡，家人很用心，但相當費勁，而安養院的護士護工們相當輕鬆就能完成，老人家也感到更加舒服和安心。

呼吸科醫師李貝玲93歲的母親劉新玲去年住進了于斌樞機安養院，「講華語，吃中餐，工作人員有愛心和責任心，是我們決定給媽媽選擇這裡的主要原因」，李醫師表示，在她看來，隨著年齡增長，老人家最後留下的記憶是母語，在母語的環境下生活，他們的焦慮和恐懼感會大大減少；此外，老年人體力精力衰退很快，得到舒適的飲食和安全的照顧非常重要。

于斌樞機安養院院長胡坤表示，安養院的長輩住戶平均年齡95歲左右，愈來愈多耆老超過100歲，一半都要使用尿布和輪椅，專業護理非常重要。她認為，衡量一所安養院是否合適，近家、家人可以隨時來看望老人非常重要；環境安全同樣重要，比如是否有門衛或全天候的警鈴監看系統。此外老人家居住是否舒適，伙食是否可口，老人和工作人員的溝通，廁所浴室是否乾淨和方便，活動是否豐富等等，都是晚輩為父母選擇安養院的考量因素。

為110歲人瑞施冰娥老奶奶（二排中）慶生，老壽星來自全美各地數十位家人與于斌樞機...
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地3...
安養院的耆老們在慶生會上演唱助興。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影） 王若然
喜瑞都

