如何為家人選擇安養院 華人3大重點考量

于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）

于斌樞機紀念安養院30多位長輩中，超過95歲的就有17人。怎樣為自己的親人選擇最適合的安養院？不少華人子女表示，「安全」、「語言」、「飲食」，是他們的三大考量。

「把年邁母親送到安養院，開始時心裡其實很不捨」，喜瑞都 （Cerritos）居民Jackson劉說，母親劉湘雲2018年進入于斌樞機安養院時已94歲，家裡一直有人照顧，但母親視力和聽力都不太好，還是不慎摔跤受傷，住院開刀，出院回家後行動更不如前。

劉先生自己也已年過七旬，照顧行動不便的母親感覺愈來愈吃力，「加上兩代人的想法有時很不一樣，對生活的體驗和感受也有些差別，配合起來無法完美」，他說，時間配合也是一個大挑戰，年輕人白天上班或出門不在，老人家常常感覺非常孤獨。

「你可能想不到，安養院的照顧比家裡更好，專業很多」，劉先生說，比如照顧母親吃飯穿衣和洗澡，家人很用心，但相當費勁，而安養院的護士護工們相當輕鬆就能完成，老人家也感到更加舒服和安心。

呼吸科醫師李貝玲93歲的母親劉新玲去年住進了于斌樞機安養院，「講華語，吃中餐，工作人員有愛心和責任心，是我們決定給媽媽選擇這裡的主要原因」，李醫師表示，在她看來，隨著年齡增長，老人家最後留下的記憶是母語，在母語的環境下生活，他們的焦慮和恐懼感會大大減少；此外，老年人體力精力衰退很快，得到舒適的飲食和安全的照顧非常重要。

于斌樞機安養院院長胡坤表示，安養院的長輩住戶平均年齡95歲左右，愈來愈多耆老超過100歲，一半都要使用尿布和輪椅，專業護理非常重要。她認為，衡量一所安養院是否合適，近家、家人可以隨時來看望老人非常重要；環境安全同樣重要，比如是否有門衛或全天候的警鈴監看系統。此外老人家居住是否舒適，伙食是否可口，老人和工作人員的溝通，廁所浴室是否乾淨和方便，活動是否豐富等等，都是晚輩為父母選擇安養院的考量因素。

為110歲人瑞施冰娥老奶奶（二排中）慶生，老壽星來自全美各地數十位家人與于斌樞機安養院的員工們歡樂合影。（記者楊青╱攝影）

于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）

安養院的耆老們在慶生會上演唱助興。（記者楊青╱攝影）