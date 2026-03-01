我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

學者徐永泰：電動化浪潮不可逆 多元技術路線將並存

記者張庭瑜/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美西華人學會28日在舉辦學術研討會，主講人徐永泰（前排中）與理事及與會來賓出席活動。（記者張庭瑜/攝影）
美西華人學會28日在舉辦學術研討會，主講人徐永泰（前排中）與理事及與會來賓出席活動。（記者張庭瑜/攝影）

徐永泰主講「內燃機與電動車的產業趨勢」，從產業與市場角度解析全球汽車動力轉型。（...
徐永泰主講「內燃機與電動車的產業趨勢」，從產業與市場角度解析全球汽車動力轉型。（記者張庭瑜/攝影）

支撐汽車工業逾百年的內燃機，正迎戰快速崛起的電動車新勢力。美西華人學會28日於洛杉磯僑教中心舉辦學術研討會，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰主講，系統分析傳統燃油、純電與油電混合等技術路線的競爭態勢與未來走向。徐永泰指出，電動化浪潮已不可逆轉，但純電、混動、增程與氫燃料電池等多元技術路線將長期並存，未來市場更可能走向「理性共存」而非「殘酷淘汰」。

徐永泰以數據說明中國汽車產業的結構性轉變。他指出，2010年中國本土自主品牌市占率僅約25%，合資企業掌控約75%；至2025年，自主品牌已躍升至約65%，合資企業萎縮至約35%，顯示產業力量對比出現明顯變化。中國品牌比亞迪則在2025年以約為特斯拉兩倍的電動車年產量，登上全球電動車產量排行榜首位。

談及中國電動車崛起的關鍵，徐永泰歸納三股驅動力：環保法規日趨嚴格、各國碳中和政策推動，以及電池技術突破。他以湖南中南大學研發的鈉基電池為例，說明該電池在鋼釘穿刺與高壓衝擊測試中均未出現爆炸情況，顯示電動車安全性持續提升。

在技術路線上，他特別點出中國的增程電動車策略。增程電動車在純電底盤上加入小型內燃機專責發電補充電量，使續航里程從三、四百公里延伸至千公里以上。中國雖在大排量引擎技術上長期處於相對弱勢，卻以摩托車等級的小缸數發動機作為增程器，走出一條有別於傳統的大排量路線。

徐永泰以「鯰魚效應」描述特斯拉於2018年以獨資形式進入中國市場的衝擊。特斯拉完全跳脫傳統合資框架，產品與品牌迅速在中國引發關注，也倒逼中國本土品牌加速提升競爭力，帶動整個電動車產業蓬勃發展。在合資政策方面，他指出，「外資持股不得超過50%」的限制，使日產、現代起亞、福特等品牌，因未能調整技術策略、也未充分回應中國市場需求，表現明顯不如預期；大眾與豐田則因較早採取在地化策略，至今仍相對穩固。他以別克為例，通用將中國市場策略大幅交由上汽主導，使別克在中國年銷量達約50萬輛，遠超美國本土不足7萬輛。

展望未來，徐永泰預測，豐田因較早布局混動技術，戰略相對穩健；德國車廠持續深耕高端市場，短期內仍具優勢；美國通用、福特等傳統車廠市場則可能逐漸收縮至本土。中國市場內部整合浪潮亦將來臨，體量不足的小廠將陸續被淘汰或併購，歐洲、中東、非洲與俄羅斯等地，則是中國電動車出口的重要目標市場。

自動駕駛方面，徐永泰依據美國汽車工程師學會標準說明，目前市場較先進的商用技術約落在L3級別，L4至L5的高度自動駕駛，保守估計仍需逾20年方能普及，他也提醒民眾，不必因等待完全自駕而一再推遲購車計畫。

美西華人學會會長劉榮文（左）致詞，歡迎各界人士出席研討會，現場氣氛熱絡。（記者張...
美西華人學會會長劉榮文（左）致詞，歡迎各界人士出席研討會，現場氣氛熱絡。（記者張庭瑜/攝影）

世報陪您半世紀

特斯拉 電動車

上一則

好市多巧克力片、熟食區吉拿棒…成絕響 死忠粉絲惋惜

下一則

酒鄉澤國／加州葡萄酒大多無糖 消費者卻誤解

延伸閱讀

電車首次登記稅寬減至3月底 炒車黨狂如炒樓 車行1天賣200輛

電車首次登記稅寬減至3月底 炒車黨狂如炒樓 車行1天賣200輛
買氣不振 中國1月品牌乘用車銷售月跌3成

買氣不振 中國1月品牌乘用車銷售月跌3成
中國半導體面對美國封鎖能否突圍？台駐星國代表：短期難

中國半導體面對美國封鎖能否突圍？台駐星國代表：短期難
補貼推動 中國BBA車價大降 BMW 7系列降3.9萬美元

補貼推動 中國BBA車價大降 BMW 7系列降3.9萬美元
與史丹福MBA學生對談 伍志翔：美台聚焦AI供應鏈韌性

與史丹福MBA學生對談 伍志翔：美台聚焦AI供應鏈韌性
中韓競爭加劇 韓媒：南韓二次電池技術遭中國反超

中韓競爭加劇 韓媒：南韓二次電池技術遭中國反超

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡