學者徐永泰：電動化浪潮不可逆 多元技術路線將並存

美西華人學會28日在舉辦學術研討會，主講人徐永泰（前排中）與理事及與會來賓出席活動。（記者張庭瑜/攝影）

徐永泰主講「內燃機與電動車的產業趨勢」，從產業與市場角度解析全球汽車動力轉型。（記者張庭瑜/攝影）

支撐汽車工業逾百年的內燃機，正迎戰快速崛起的電動車 新勢力。美西華人學會28日於洛杉磯僑教中心舉辦學術研討會，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰主講，系統分析傳統燃油、純電與油電混合等技術路線的競爭態勢與未來走向。徐永泰指出，電動化浪潮已不可逆轉，但純電、混動、增程與氫燃料電池等多元技術路線將長期並存，未來市場更可能走向「理性共存」而非「殘酷淘汰」。

徐永泰以數據說明中國汽車產業的結構性轉變。他指出，2010年中國本土自主品牌市占率僅約25%，合資企業掌控約75%；至2025年，自主品牌已躍升至約65%，合資企業萎縮至約35%，顯示產業力量對比出現明顯變化。中國品牌比亞迪則在2025年以約為特斯拉 兩倍的電動車年產量，登上全球電動車產量排行榜首位。

談及中國電動車崛起的關鍵，徐永泰歸納三股驅動力：環保法規日趨嚴格、各國碳中和政策推動，以及電池技術突破。他以湖南中南大學研發的鈉基電池為例，說明該電池在鋼釘穿刺與高壓衝擊測試中均未出現爆炸情況，顯示電動車安全性持續提升。

在技術路線上，他特別點出中國的增程電動車策略。增程電動車在純電底盤上加入小型內燃機專責發電補充電量，使續航里程從三、四百公里延伸至千公里以上。中國雖在大排量引擎技術上長期處於相對弱勢，卻以摩托車等級的小缸數發動機作為增程器，走出一條有別於傳統的大排量路線。

徐永泰以「鯰魚效應」描述特斯拉於2018年以獨資形式進入中國市場的衝擊。特斯拉完全跳脫傳統合資框架，產品與品牌迅速在中國引發關注，也倒逼中國本土品牌加速提升競爭力，帶動整個電動車產業蓬勃發展。在合資政策方面，他指出，「外資持股不得超過50%」的限制，使日產、現代起亞、福特等品牌，因未能調整技術策略、也未充分回應中國市場需求，表現明顯不如預期；大眾與豐田則因較早採取在地化策略，至今仍相對穩固。他以別克為例，通用將中國市場策略大幅交由上汽主導，使別克在中國年銷量達約50萬輛，遠超美國本土不足7萬輛。

展望未來，徐永泰預測，豐田因較早布局混動技術，戰略相對穩健；德國車廠持續深耕高端市場，短期內仍具優勢；美國通用、福特等傳統車廠市場則可能逐漸收縮至本土。中國市場內部整合浪潮亦將來臨，體量不足的小廠將陸續被淘汰或併購，歐洲、中東、非洲與俄羅斯等地，則是中國電動車出口的重要目標市場。

自動駕駛方面，徐永泰依據美國汽車工程師學會標準說明，目前市場較先進的商用技術約落在L3級別，L4至L5的高度自動駕駛，保守估計仍需逾20年方能普及，他也提醒民眾，不必因等待完全自駕而一再推遲購車計畫。