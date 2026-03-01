UCI獲贈數百萬 首以越裔捐款者命名系所

UCI工程學院舉行揭牌儀式，正式宣布電機與電腦科學系更名為「Nhu Department of Electrical Engineering and Computer Science」，嘉賓與師生到場見證歷史一刻。（取自該校Instagram）

爾灣加大（UCI）近日宣布，將電機與電腦科學系命名為「Nhu Department of Electrical Engineering and Computer Science」，以表彰越裔企業家呂輝煌（Nhữ Huy Hoàng）及其胞妹、眼科醫師呂氏淑貞（Nhữ Thị Thục Trinh）慷慨捐贈數百萬美元，支持系所的教學、研究與長遠發展。

揭牌儀式在UCI工程學院大樓前舉行，多嘉賓及校內外師生共同見證這一歷史時刻。這是UCI創校以來，首次有系所以越裔捐贈者命名。呂輝煌現任Nouslogic Telehealth公司總裁兼執行長，先後任職惠普 （Hewlett-Packard）與博通 （Broadcom）等大型科技公司；呂氏淑貞則為執業眼科醫師，並與兄長共同創立Eye-AI公司。兩人長期投身科技與醫療領域，並透過家族基金回饋教育界與社會。

UCI榮休教授A. Lee Swindlehurst在典禮上致詞，感謝呂氏家族對學校的大力支持，並指出這筆捐款將為學生帶來持久且深遠助益。呂輝煌表示，在人工智慧 快速發展時代，電機與電腦科學的融合更具潛力。他也提到，今年正值家族自1975年離開越南、在美展開新生活50周年，意義非凡。此次捐贈亦是為紀念雙親的奉獻與期望，勉勵年輕學子善用資源、勇於追夢。

呂氏淑貞指出，身為UCI校友，能以捐贈者身分回饋母校，對她而言極具意義。她感慨見證校園自小型學院成長為全美頂尖公立大學之一，希望家族基金能持續推動研究創新與跨領域合作，造福在地社區並擴大社會影響。

校方強調，此次捐款將設立「Nhu Family Endowed Fund」永久基金，為系所提供穩定且具彈性的資金來源，以支持未來的學術與研究發展。目前該系約有1700學生，在人工智慧、機器人、無線通訊、電路與元件、生物電子、電腦架構等領域皆享有國際聲譽。