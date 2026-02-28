內陸台美商會拜會聖伯納汀諾市長辦公室 促合作拓新局

我的頻道

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
「聖伯納迪諾台美商會」會長楊怡文（左六）率理監事及部分會員代表，近日拜會聖伯納汀諾市政府。（楊怡文提供）
加州內陸「聖伯納迪諾台美商會」近日在會長楊怡文率領下，偕同理監事及部分會員代表，拜會聖伯納汀諾市長辦公室，雙方就城市合作、雙向投資、供應鏈布局及姊妹市發展等多項議題進行深入交流，氣氛熱絡。

據商會提供資訊。會談中，楊怡文說明商會成立宗旨與發展方向，強調商會長期扮演連結台灣與美國南加州的重要橋樑，致力促進雙邊企業合作、招商引資與產業對接。一方面協助台灣優質企業布局美國市場，另一方面也協助在地企業拓展亞洲商機。

雙方對多項重點議題交換意見，包括：強化台美雙向投資與供應鏈合作機制；探討聖伯納汀諾市與台灣城市建立姊妹市關係的可行性；建立市府與商會定期對話平台，促進政策方向與企業需求有效銜接；以及推動國際招商說明會與產業考察團互訪。

市府方面表示，聖伯納汀諾市地理位置優越，位處南加州交通與物流樞紐核心，具備完善的產業基礎與發展潛力。市府歡迎國際企業前來投資設廠，並期待與台灣企業建立長期、穩定且互利的合作關係，共同推動城市經濟多元發展。

楊怡文指出，此次拜會不僅深化商會與市府之間的互動與互信，也為未來城市層級合作奠定良好基礎。商會期盼透過更緊密的官方與民間合作管道，促進實質投資與產業合作落地，使台美經貿交流轉化為具體成果，為城市發展注入更多國際動能。

加州 南加 供應鏈

