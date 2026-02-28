我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁

編譯組/綜合報導
男子在公園對小鷹灌酒，後果超過一般人預期。（加州野生動物管理局網頁）
NBC News報導，一名洛杉磯男子因被拍到在公園餵食受法律保護的幼年鷹鳥飲用酒精飲料，遭法院判處45天監禁及1年緩刑。

根據法庭紀錄，25 歲的迪亞茲（Cesar Gustavo Diaz）日前對一項虐待動物的輕罪指控表示「不爭辯」，法官隨即宣判。另一項關於捕獲或持有鳥類或哺乳動物的輕罪指控則予以撤銷。

加州魚類暨野生動物管理局（CDFW）24日公布了這起判決。官方表示，在接獲民眾舉報一段令人不安的影片後，特別行動小組隨即對迪亞茲展開調查。

該事件發生於去年6月15日，地點位於洛杉磯市中心東南方的惠提爾的Amelia Mayberry Park。影片顯示，一隻受聯邦與加州法律保護的幼年庫柏鷹（Cooper's hawk）正被強迫飲酒。庫柏鷹受1918年通過並於1998年修訂的聯邦法律保護，嚴禁捕獲、持有或買賣。加州法律亦規定禁止傷害或騷擾此類野生動物。

野生動物管理局提供的照片顯示，這隻猛禽正低頭飲用一種名為「BuzzBallz」的預調雞尾酒，該飲料盛裝在其標誌性的綠色球型容器中。

調查過程中，調查人員在法院授權下執行五次搜索，並在洛杉磯縣警局「街道安全行動小組」的協助下鎖定迪亞茲。當執法人員準備逮捕迪亞茲時，他已因其他無關案件在押。他向調查人員聲稱，自己事後已將該鷹釋放。

法庭紀錄顯示，由於表現良好獲得折抵，迪亞茲在宣判前已服滿45天刑期中的44天。除了監禁與緩刑外，其刑罰還包括：必須參加24堂虐待動物輔導課程、五年內禁止飼養或照顧任何動物、十年內禁止持有槍枝及支付220美元的罰金與規費。

世報陪您半世紀

加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高
內地男走私犀牛角切片入港 違反保護瀕危動植物條例判囚2年
房市傾向買家 加州3地逆勢增長 金山成交溢價3.8%居冠
給幼鷹灌酒拍片上傳 加州男遭判刑45天
MLB／大谷翔平不斷創造奇蹟 官網大膽預測新球季完成兩大紀錄
MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

