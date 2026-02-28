灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁

男子在公園對小鷹灌酒，後果超過一般人預期。（加州野生動物管理局網頁）

NBC News報導，一名洛杉磯 男子因被拍到在公園餵食受法律保護的幼年鷹鳥飲用酒精飲料，遭法院判處45天監禁及1年緩刑。

根據法庭紀錄，25 歲的迪亞茲（Cesar Gustavo Diaz）日前對一項虐待動物的輕罪指控表示「不爭辯」，法官隨即宣判。另一項關於捕獲或持有鳥類或哺乳動物的輕罪指控則予以撤銷。

加州 魚類暨野生動物管理局（CDFW）24日公布了這起判決。官方表示，在接獲民眾舉報一段令人不安的影片後，特別行動小組隨即對迪亞茲展開調查。

該事件發生於去年6月15日，地點位於洛杉磯市中心東南方的惠提爾的Amelia Mayberry Park。影片顯示，一隻受聯邦與加州法律保護的幼年庫柏鷹（Cooper's hawk）正被強迫飲酒。庫柏鷹受1918年通過並於1998年修訂的聯邦法律保護，嚴禁捕獲、持有或買賣。加州法律亦規定禁止傷害或騷擾此類野生動物。

野生動物管理局提供的照片顯示，這隻猛禽正低頭飲用一種名為「BuzzBallz」的預調雞尾酒，該飲料盛裝在其標誌性的綠色球型容器中。

調查過程中，調查人員在法院授權下執行五次搜索，並在洛杉磯縣警局「街道安全行動小組」的協助下鎖定迪亞茲。當執法人員準備逮捕迪亞茲時，他已因其他無關案件在押。他向調查人員聲稱，自己事後已將該鷹釋放。

法庭紀錄顯示，由於表現良好獲得折抵，迪亞茲在宣判前已服滿45天刑期中的44天。除了監禁與緩刑外，其刑罰還包括：必須參加24堂虐待動物輔導課程、五年內禁止飼養或照顧任何動物、十年內禁止持有槍枝及支付220美元的罰金與規費。