年薪近8萬元 才能負擔加州居 全美排名第三

加州人需每年賺取7萬9000美元，才能維持基本開銷。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，想要在加州 維持基本生活，究竟有多貴？答案是「非常昂貴」。金融媒體MoneyLion分析相關數據，計算每個州家庭需賺多少錢，才能負擔基本生活開銷。加州人每小時需賺取46.22美元，也就是年薪超過7萬9367美元，才能負擔住房、水電費、食品與醫療等基本生活開銷，排名全美第三高。

數據指出，全美有一半州（25個州）家庭，需賺取每小時約30美元，或稅後5萬3000美元年收入，才能勉強達到收支平衡。

有些州生活成本明顯更高，排名第一高的夏威夷州 ，居民年薪至少需11萬782美元，每小時69.43美元，才能維持基本生活。排名第二高的麻州，這個數字是近9萬（8萬9725美元），時薪54.25美元。第四高紐約州，居民年薪需達7萬3515美元，時薪43.63美元；第五高是馬里蘭州，年薪需打6萬6912美元（時薪41美元）。

至於加州的競爭州德州，生活成本排名全美第九低，年薪4萬8804美元（時薪26.65美元）即可維持基本開銷。佛羅里達生活消費約在全美中間，年薪5萬3901美元，時薪29.70美元。

求職網站ZipRecruiter另一項報告指出，加州平均時薪33.5美元，遠低於MoneyLion所認為需維持基本生活所需水平。也因此，許多家庭不只靠一份工作，而是同時打兩份甚至三份工以維持生活。一些人則搬到離工作地點更遠處，只為了能負擔得起住房，結果通勤時間拉長，帶來不同的生活挑戰。

除兼差多分工作外，也可考慮搬到MoneyLion評選全美生活成本最低的州，例如密西西比州，年薪僅需約4萬5424美元，時薪25.35美元就能維持基本生活；另一低成本州是奧克拉荷馬州 ，年薪僅需4萬5620美元。