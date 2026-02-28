我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

年薪近8萬元 才能負擔加州居 全美排名第三

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州人需每年賺取7萬9000美元，才能維持基本開銷。（美聯社）
加州人需每年賺取7萬9000美元，才能維持基本開銷。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，想要在加州維持基本生活，究竟有多貴？答案是「非常昂貴」。金融媒體MoneyLion分析相關數據，計算每個州家庭需賺多少錢，才能負擔基本生活開銷。加州人每小時需賺取46.22美元，也就是年薪超過7萬9367美元，才能負擔住房、水電費、食品與醫療等基本生活開銷，排名全美第三高。

數據指出，全美有一半州（25個州）家庭，需賺取每小時約30美元，或稅後5萬3000美元年收入，才能勉強達到收支平衡。

有些州生活成本明顯更高，排名第一高的夏威夷州，居民年薪至少需11萬782美元，每小時69.43美元，才能維持基本生活。排名第二高的麻州，這個數字是近9萬（8萬9725美元），時薪54.25美元。第四高紐約州，居民年薪需達7萬3515美元，時薪43.63美元；第五高是馬里蘭州，年薪需打6萬6912美元（時薪41美元）。

至於加州的競爭州德州，生活成本排名全美第九低，年薪4萬8804美元（時薪26.65美元）即可維持基本開銷。佛羅里達生活消費約在全美中間，年薪5萬3901美元，時薪29.70美元。

求職網站ZipRecruiter另一項報告指出，加州平均時薪33.5美元，遠低於MoneyLion所認為需維持基本生活所需水平。也因此，許多家庭不只靠一份工作，而是同時打兩份甚至三份工以維持生活。一些人則搬到離工作地點更遠處，只為了能負擔得起住房，結果通勤時間拉長，帶來不同的生活挑戰。

除兼差多分工作外，也可考慮搬到MoneyLion評選全美生活成本最低的州，例如密西西比州，年薪僅需約4萬5424美元，時薪25.35美元就能維持基本生活；另一低成本州是奧克拉荷馬州，年薪僅需4萬5620美元。

世報陪您半世紀

加州 奧克拉荷馬州 夏威夷州

上一則

美多代同堂家庭激增 破500萬戶 10年增幅約為12%

下一則

南加電力「樂活50加」填問卷抽禮卡 3/10前提交

延伸閱讀

一麻疹患者在傳染期內 兩度光顧柏林甘熊貓快餐

一麻疹患者在傳染期內 兩度光顧柏林甘熊貓快餐
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高

加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高
史沃威爾角逐加州州長接受與中有關律師捐款2.5萬元惹議

史沃威爾角逐加州州長接受與中有關律師捐款2.5萬元惹議
被迫下鄉勞動6年 中國文革少年逃美成企業家

被迫下鄉勞動6年 中國文革少年逃美成企業家
近屋崙捷運站 240單元可負擔公寓開發案5月動工

近屋崙捷運站 240單元可負擔公寓開發案5月動工

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋