我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

華女遇攔車求助 卻是假珠寶騙徒

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫌犯攔車輛意圖推銷假珠寶，並搶奪被害人身上的首飾。（徐女士提供）
嫌犯攔車輛意圖推銷假珠寶，並搶奪被害人身上的首飾。（徐女士提供）

洛杉磯一華人女子，日前目睹劫匪搶奪被害人項鍊，嫌疑人疑似中東男。華女表示，自己曾遭遇類似案件，開車途中遇到有人攔車求助，不料卻是拿著假首飾企圖行騙。

洛杉磯縣西柯汶那市居民徐女士，2月18日目擊華人超市門口發生一起搶劫金項鍊的案件，嫌犯是中東男子，手持假項鍊、手鏈，試圖以假亂真，乘機奪走被害人身上價值不菲的黃金項鍊。

徐女士回憶，類似事件之前曾發生在自己身上。她當時與朋友開車駛離高速路，被一名疑似中東男子招手攔下，「我以為對方需要幫助，就停下車。」徐女士敘述，男子開一輛白色汽車，車內還坐著其他乘客，男子稱可以出售便宜黃金，「我一聽就知道是騙子，不會相信，陌生人大馬路上攔車說要賣黃金，怎麼可能？」徐女士當場駕車離去，不再與對方糾纏，隨後報警。

中東劫匪敵不過大叔，跑向同夥接應的車。（徐女士提供）
中東劫匪敵不過大叔，跑向同夥接應的車。（徐女士提供）

18日，她當場目擊同樣是一中東男子，試圖將假項鍊贈送給受害者，「該中東男的本意，應該是順走受害者脖子上的真項鍊」。據這起案件中的被害人陳述，嫌犯當時手中還揣著多張百元美鈔，見面後就遞了一張給他，「估計是想以此迷惑我，表示他有錢，不是騙子，讓我把錢拿著。」嫌犯逃跑後，被害人報警並將百元美鈔作為證據交給警察，這張紙幣後被證實是假幣。

西柯汶那市議員吳桐淮指出，這起案件涉詐騙團夥，其成員基本上都是中東籍人士。他們以假珠寶為名接近被害人，騙不到就搶。目前警方已經掌握線索，等待抓捕收網時機。

世報陪您半世紀

華人超市 洛杉磯 詐騙

上一則

Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車

下一則

加州小學教材AI生成色情圖 州府緊急發布防護指南

延伸閱讀

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖
竊案、罷工、票券詐騙… 羅浮宮麻煩多 館長請辭獲准了

竊案、罷工、票券詐騙… 羅浮宮麻煩多 館長請辭獲准了
法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准

法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准
非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？
蒙面劫匪持槍闖南加珠寶店 女店員隻身扭打勇鬥

蒙面劫匪持槍闖南加珠寶店 女店員隻身扭打勇鬥
中國人搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

中國人搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋