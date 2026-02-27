歹徒改軟體 ATM大量吐鈔被偷走

ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象。圖為ATM示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒有銀行卡，也無需帳戶或銀行授權，ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象，此類情況全美各地都有發生。背後竟是犯罪團夥利用系統漏洞進行入侵，短短幾分鐘席捲大量現金。

據KTLA5電視台等媒體報導，聯邦調查局（FBI ）日前向全美發布警告，提醒銀行、以及公眾警惕日益猖獗的ATM「自動吐鈔」（Jackpotting）犯罪。最新一項分析顯示，僅2025年，全美就發生約700起類似案件，造成超過2000萬美元損失。自2020年以來，FBI已在全美確認約1900起此類犯罪案件。

所謂ATM自動吐鈔，是指犯罪分子、或團夥利用惡意軟件，入侵ATM系統，並強制機器吐出現金。FBI發布的公告指出，一種名為「Ploutus」的惡意軟件，可在無銀行卡、客戶帳戶或銀行授權的情況下，直接控制ATM吐鈔。公告指出，該惡意軟體幾乎無需對程式碼進行任何修改，即可在不同製造商的ATM機上使用，因為它利用Windows作業系統漏洞進行入侵。

FBI表示，此類自動吐鈔攻擊的並非個人帳戶，而是ATM機器本身，這意味劫匪可以在幾分鐘內捲走大筆現金，同時也增加執法部門追蹤攻擊者的難度。就在上周，內布拉斯加州 聯邦大陪審團，指控六人涉嫌參與ATM自動吐鈔罪行。司法部表示，這項起訴是緊隨去年12月一項指控提出，當時檢方指稱，委內瑞拉 幫派「Tren de Aragua」在全美多州實施ATM攻擊。

FBI呼籲銀行及ATM運營商，加強設備安全監控；留意ATM異常行為，特別是突然出現大量吐鈔；發現可疑情況立即報警。目前，執法部門正持續調查此類案件，並加強對金融基礎設施的網絡安全防護。民眾如果在ATM使用過程中發現異常情況，應及時向銀行或執法機構報告。