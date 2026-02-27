我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

歹徒改軟體 ATM大量吐鈔被偷走

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象。圖為ATM示意圖。（記者邵敏／攝影）
ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象。圖為ATM示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒有銀行卡，也無需帳戶或銀行授權，ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象，此類情況全美各地都有發生。背後竟是犯罪團夥利用系統漏洞進行入侵，短短幾分鐘席捲大量現金。

據KTLA5電視台等媒體報導，聯邦調查局（FBI）日前向全美發布警告，提醒銀行、以及公眾警惕日益猖獗的ATM「自動吐鈔」（Jackpotting）犯罪。最新一項分析顯示，僅2025年，全美就發生約700起類似案件，造成超過2000萬美元損失。自2020年以來，FBI已在全美確認約1900起此類犯罪案件。

所謂ATM自動吐鈔，是指犯罪分子、或團夥利用惡意軟件，入侵ATM系統，並強制機器吐出現金。FBI發布的公告指出，一種名為「Ploutus」的惡意軟件，可在無銀行卡、客戶帳戶或銀行授權的情況下，直接控制ATM吐鈔。公告指出，該惡意軟體幾乎無需對程式碼進行任何修改，即可在不同製造商的ATM機上使用，因為它利用Windows作業系統漏洞進行入侵。

FBI表示，此類自動吐鈔攻擊的並非個人帳戶，而是ATM機器本身，這意味劫匪可以在幾分鐘內捲走大筆現金，同時也增加執法部門追蹤攻擊者的難度。就在上周，內布拉斯加州聯邦大陪審團，指控六人涉嫌參與ATM自動吐鈔罪行。司法部表示，這項起訴是緊隨去年12月一項指控提出，當時檢方指稱，委內瑞拉幫派「Tren de Aragua」在全美多州實施ATM攻擊。

FBI呼籲銀行及ATM運營商，加強設備安全監控；留意ATM異常行為，特別是突然出現大量吐鈔；發現可疑情況立即報警。目前，執法部門正持續調查此類案件，並加強對金融基礎設施的網絡安全防護。民眾如果在ATM使用過程中發現異常情況，應及時向銀行或執法機構報告。

世報陪您半世紀

FBI 內布拉斯加州 委內瑞拉

上一則

好市多推期間限定薄荷聖代 挑戰麥當勞

下一則

爾灣高檔社區現實驗室 FBI連查數日

延伸閱讀

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃
南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日
銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件
柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面

柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面
涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤