台灣科技產業數千職缺 德州徵才湧千人

活動現場氣氛熱烈，許多企業攤位排起長龍。（張國興提供）

台灣科技與產業人才博覽會，日前在德州 達拉斯（Dallas）舉辦，科技巨頭齊聚，吸引超過千名求職者。據悉，台灣企業在德州投入數百億美元，創造數千個工作機會，當地已成為科技新重鎮。

此次博覽會由德州達福台灣商會及其青商會主辦，北美台灣商會聯合總會與達拉斯理查遜市（Richardson）政府贊助。吸引近30家跨國知名企業參與，包括鴻海、富士康、緯創、光寶、和碩、系統電子、智邦科技、維熹及英特磊等。

當天活動現場氣氛熱烈，許多企業攤位排起長龍。不少求職者現場完成初試後，隨即被邀請至隔壁複試，企業與人才在這場博覽會中實現雙贏。除招聘外，活動現場還安排法律講座、以及電影放映，參與者收穫滿滿。

北美學人與台商媒合委員會主委、招聘活動總負責人蔣序龍認為，達拉斯就業博覽會成功舉辦，象徵台灣企業在美投資進入新階段。台美經貿合作持續深化的背景下，台灣高科技產業正加速在美布局。「這次參與的企業，多數都是全球供應鏈關鍵角色，未來將在德州創造大量高品質工作機會。」

達福台商會長蔣佑邦表示，台灣與德州正處於歷史性的合作時刻，台灣企業在德州投入數百億美元，創造數千個工作機會，台商會成為推動經濟成長的關鍵橋樑。駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳指出，台灣40%的海外投資流向美國，德州已成為科技新重鎮。洛杉磯華興保險總裁張國興率團隊趕赴達拉斯，參加人才博覽會。