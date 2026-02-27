守護民主記憶 僑界5場活動追思228

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯台灣會館攜手南加州20多個僑社，將在2月至3月間舉辦「2026二二八事件追思紀念—228與白色恐怖」系列活動。圖為各活動時間與地點。（主辦方提供）
為追思二二八事件暨白色恐怖歷史，並傳承台灣民主與人權價值，洛杉磯台灣會館攜手南加州20多個僑社，將在2月至3月間舉辦「2026二二八事件追思紀念—228與白色恐怖」系列活動。本次活動橫跨電影放映、追思儀式、音樂會、親子教育與跨族群座談等多元形式。

洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻表示，二二八事件是台灣歷史上最沉重的一頁，紀念不只是追思，更是感恩當年為民主、自由與人權挺身而出的眾多菁英與先賢。他指出，紀念的核心在記住事件的發生與歷史教訓，提醒社會這樣的悲劇永遠不應再重演。

田貽鴻強調，今天台灣所擁有的民主與自由，是無數前人犧牲奉獻換來的成果，得來不易。透過海外舉辦追思活動，不僅是對歷史的尊重，更是要讓台美人後代了解這段歷史，明白許多人曾為此付出代價，進而珍惜並持續捍衛台灣的自由民主與人權價值。

本次系列活動共五場。首先於2月21日登場，由台灣人公共事務會（FAPA）橙縣分會主辦，在Laguna Woods Performing Arts Center放映紀錄片《野番茄》（Taste of Wild Tomato），透過影像帶領觀眾理解白色恐怖時期受難者與家屬的生命故事。

2月28日在洛杉磯僑教中心舉行「二二八79周年追思紀念會」，安排傳統點燭與獻花儀式，並邀請二二八國家紀念館館長藍士博致詞，學者周婉窈教授進行歷史專題演講，引領民眾從歷史脈絡與當代意義雙重視角重新思考二二八事件的啟示。召集人表示，中華民國總統賴清德將視訊致詞。

同日下午舉辦「二二八小水牛台美兒童故事時間」，透過親子共讀與互動，讓下一代以適齡且溫柔的方式認識歷史。晚間則由台灣人聯合基金會與優社共同主辦「228台灣介心靈日79周年紀念音樂會」。

為深化跨族群對話與國際人權視角，3月1日舉辦「跨族群防止政府暴行座談會」，邀請不同族群背景的講者，從歷史經驗與當代案例出發，探討如何防止國家暴力、守護民主制度，並促進跨社群合作。3月8日則於日裔美國人國家博物館民主電影院放映電影《大濛》（A Foggy Tale），該片以1950年代白色恐怖為背景，透過小人物視角，呈現威權時代中的人性光輝與勇氣，並於映後舉行座談交流。

查詢活動詳情可撥打626-307-4881。

洛杉磯台灣會館攜手南加州20多個僑社，將在2月至3月間舉辦「2026二二八事件追...
