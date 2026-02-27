我的頻道

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

只因肩側被輕撞 華婦銀行卡狂遭盜刷

爾灣訊
洛杉磯市警局近期也指出，有嫌犯常以團隊合作方式作案，專門鎖定在ATM提款的受害人。目前警方正在尋找圖片中的兩名嫌疑人。（LAPD）

加州爾灣市警方25日表示，一女子涉嫌在當地超市以「分心手法」（distraction theft）盜取75歲華裔長者錢包。該女嫌疑與有組織竊盜團夥合作，目前已被逮捕。警方仍在通緝另外三名涉案者。

案件發生於上月，地點是爾灣加大（UCI）附近的一家Trader Joe's超市。受害人傅女士（音譯，Cheri Fu，75歲）向警方報案稱，在店內購物期間錢包遭竊。根據傅女士姓名判斷，大概率為華裔。

傅女士在接受NBC洛杉磯地方電視台訪問時表示，她是在結帳時才發現錢包不見。回想過程，她記得曾有人從肩側撞了她一下，當時她的拉鍊手提包正背在肩上。

她表示，在發現錢包遺失約15分鐘內，便陸續收到銀行、Apple Store、Macy's以及新港灘（Newport Beach）多家商店的刷卡消費通知。

警方調閱監視器畫面，發現一女子離開超市時，持有傅女士的錢包。警方指出，嫌犯疑似與其他女子協同行動，畫面中可見數人同時出現在現場，均佩戴蘋果無線耳機（AirPods）用於通話聯繫。

爾灣市警局警官Ziggy Azarcon表示：「這更加引起警方懷疑，研判是有組織的團隊進入店內作案，且未購買任何商品。」

警方隨後對監視器畫面中的女子展開監控，並於23日逮捕51歲洛杉磯市居民Andrea Maria Cantor Patino。警方表示，目前仍在追查涉案的1名男子與另外2名女子，案件仍在進一步調查中。

近期南加州「分心盜竊」案件明顯增加。洛杉磯市警局（LAPD）25日也發布警告，有嫌犯常以團隊合作方式作案，專門鎖定在ATM提款的受害人。

根據警方說明，常見手法為其中一嫌在受害者操作ATM時，站在一旁觀察其輸入密碼，隨後故意在受害人身後丟下一張20美元紙鈔，並拍肩提醒對方掉錢。當受害人轉身查看或撿起鈔票時，另一名同夥迅速靠近，將受害人的真實提款卡從機器中取出，並替換成一張外觀相似的假卡。受害人往往未察覺異狀，拿著假卡離開現場，而嫌犯則利用偷來的真卡在短時間內提領數千美元。

警方指出，這類案件利用受害人分心的空檔下手，過程迅速且分工明確。執法單位呼籲民眾，在公共場所尤其是超市與ATM操作時應提高警覺，妥善保管隨身財物，並留意周遭可疑動向。如發現異常交易，應立即聯繫銀行並向警方報案。

爾灣市警方表示，一名女子涉嫌在當地超市以「分心手法」盜取75歲華裔長者錢包。（ChatGPT生成）

