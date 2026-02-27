我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

被迫下鄉勞動6年 中國文革少年逃美成企業家

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

從文革動盪走出的洪興（Hing Hung，音譯），靠知識與堅毅改寫命運。這位曾在少年時期被迫下鄉勞動六年的中國青年，輾轉赴美後在加州創立安全科技企業，如今事業有成，他與妻子朵麗絲（Doris）攜手捐贈3000萬美元予長堤加州州立大學（CSULB），成為該校工程學院史上最大筆指定用途捐款。

據長堤加州州立大學新聞（CSULB News）資訊，1966年中國文化大革命爆發時，洪興年僅15歲，就讀八年級。校園關閉、家中被抄查，藏書與照片焚毀殆盡。翌年，他被下放至距家鄉約百英里的農村接受「再教育」，每日在稻田與甘蔗田間勞動長達16小時，這段歲月長達六年，至22歲才結束。

艱苦的農村生活，並未澆熄他對科技的熱情。洪興曾利用親戚偷帶的零件組裝電晶體收音機，夜裡收聽香港廣播；也曾改良拖拉機提升耕作效率，獲得縣級表揚，然而仍未被准許返鄉。最終，他於一個無月之夜與數人划小船出走，歷經躲避巡邏艇的危險旅程，成功抵達澳門，後取得香港庇護，再輾轉赴美。

洪興1974年抵美，時年22歲的他，從英語基礎課程班重新起步，其後進入CSULB攻讀電機工程，1985年獲學士學位，七年後再取得碩士學位。1992年，他共同創辦安全科技公司，專攻門禁控制系統。2013年公司年營收突破3400萬美元，產品守護全球逾500萬扇門，客戶包括多家「Fortune」500企業。2020年洪興正式退休。

洪興表示，自己深受公立教育之助，因此長期支持母校工程學院基礎建設，偏好投入具長遠效益的設備與建築更新。「工程教育仰賴與時俱進的專業儀器，學生必須熟悉產業最新工具，而非僅止於紙筆學習。」此次3000萬美元捐款中，1000萬將用於學院整體翻修，500萬推動產學接軌教學計畫，另1500萬設立永久基金。校方表示，加州州立大學董事會預計於3月審議工程學院冠名案，若獲通過，學院將以洪氏家族命名。

洪興的妻子朵麗絲來自台灣，兩人於波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）相識，婚後育有兩子。雖事業有成，夫妻仍居於當年養育孩子的住家，生活簡樸。朵麗絲說，兩人始終懷抱感恩之心，希望利用所獲回饋社會，特別是支持教育。洪興感慨說：「對於在逆境中成長的人而言，必須學會忽略困難，只要設定目標並持續努力，最終必能實現理想。」昔日在制度下被迫中斷學業的少年，如今以實際行動回饋教育，為一代又一代工程學子鋪設更寬廣的未來道路。

世報陪您半世紀

加州 長堤 香港

上一則

只因肩側被輕撞 華婦銀行卡狂遭盜刷

下一則

中國女留學生莊孟寒陳屍浴缸 兇嫌被指性虐粗暴

延伸閱讀

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態
給幼鷹灌酒拍片上傳 加州男遭判刑45天

給幼鷹灌酒拍片上傳 加州男遭判刑45天
加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海
天普市高中陳莉婭 獲選加州模範青少女

天普市高中陳莉婭 獲選加州模範青少女
關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%

關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤