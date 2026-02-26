涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅。圖為大批媒體在現場。（美聯社）

根據ABC 7電視台以及美聯社等多家媒體，聯邦調查局（FBI ）25日搜查洛杉磯 聯合學區 學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅，以其洛杉磯聯合學區總部的辦公室。消息人士表示，佛羅里達州邁阿密（Miami）的一處住宅也遭調查，且與本次有關。

有熟悉內情的人士在匿名條件下表示，聯邦官員執行搜索令，是正在進行中的調查一部分。不過，調查的性質及所涉及的具體指控目前尚不明朗。

然而，多名消息人士指出，雖然案件目前仍處保密狀態，但屬於「白領犯罪（White- Collar）」類型，可能涉及金融犯罪，且與移民執法完全無關。

加州中部聯邦檢察官辦公室也證實了在學區大樓進行的搜查行動，但未透露此次搜索的動機。其發言人向ABC 7電視台表示：「執法人員正在上述地點執行搜索令。目前無法提供進一步消息。」

學區於25日稍晚發布聲明表示，正配合調查。「已獲悉執法人員在洛杉磯聯合學區總部及學區總監住家進行調查。學區正配合調查，目前沒有進一步資訊可提供。」

在提供給ABC 7電視台的一份簡短聲明中，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示：「洛杉磯聯合學區是一個獨立機構，並不由洛杉磯市政府管轄。市長辦公室對此事沒有相關資訊。」

學監卡瓦略的辦公室尚未立即回應ABC 7的置評請求。

FBI證實，其探員於25日執行了兩份搜索令。不過，由於搜索令目前處密封狀態，該局無法說明調查性質。

此次行動並未出動裝甲車，也沒有破門強行進入的情況。約20多名身穿背面印有「FBI」字樣藍色外套的聯邦探員進入涉案房屋，取得他們所需的物品後，很快便離開。

ABC 7電視台獲悉，FBI當日也在邁阿密一處住宅進行額外的搜查行動。該局表示，該搜查與洛杉磯的行動有關。卡瓦略在前往加州前，曾擔任邁阿密-戴德（Miami-Dade）學區總監長達十多年。

身穿藍色突襲外套、手提紙箱的FBI探員，被目擊出現在卡瓦略位洛杉磯市聖彼渚S. Parker Street的住家外。多名新聞記者與攝影師也在現場，但被安排在街道對面等候。

鄰居表示，現場有超過20名FBI探員。

消息人士向ABC電視台表示，相關指控目前仍在法院處密封狀態，但不涉及暴力性質，且搜索令的執行過程相當迅速。熟悉調查情況的消息人士指出，儘管有鄰居稱看到有人被戴上手銬，但此次行動無人遭逮捕，也沒有跡象顯示探員在屋內大肆翻找。

聯邦探員離開社區後，ABC 7電視台前往卡瓦略住家敲門，希望與他交談，但無人應門。