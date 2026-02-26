天普市高中陳莉婭 獲選加州模範青少女

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
陳莉婭奪得「America's Ideal Miss California Teen 2026」頭銜後，手持「Miss California Teen」證書與獎品。（圖／取自天普市高中臉書）
陳莉婭奪得「America's Ideal Miss California Teen 2026」頭銜後，手持「Miss California Teen」證書與獎品。（圖／取自天普市高中臉書）

集歌手、舞者、演員與Podcast主持人於一身，天普市高中的16歲學生陳莉婭（Victoria Taing，音譯）日前在加州青少女選拔活動中脫穎而出，榮獲「America's Ideal Miss California Teen 2026」頭銜。除多元舞台才藝外，她也長期投入青少年心理健康與反霸凌議題的倡議工作。

天普市高中消息，America's Ideal Miss為全美性質的青少女選拔活動，依年齡分組、各州選出代表。主辦單位表示，評選標準不僅涵蓋儀態表現與舞台魅力，同樣重視參賽者的表達能力、社區參與及公益理念，鼓勵入選者善用個人影響力，在各自的社群中推動正向價值。

陳莉婭赫身披「Miss California」肩帶、頭戴后冠，在日前舉行的Ame...
陳莉婭赫身披「Miss California」肩帶、頭戴后冠，在日前舉行的America's Ideal Miss加州青少女選拔中奪得2026年頭銜。（圖／取自天普市高中臉書）

據選美活動官方Instagram介紹，陳莉婭活躍於歌唱、舞蹈、戲劇、啦啦隊與模特等領域，並主持以心理健康、青少女對話與成長型思維為核心的Podcast節目，盼藉由真誠的交流，為同齡世代搭建相互支持與理解的平台。目前，她正積極籌備與心理健康及反霸凌相關的倡議計畫，期望透過公開對話與實際行動，提升青少年對情緒管理與校園尊重議題的重視。她說，自己的目標很簡單，鼓勵同世代的年輕人，以自信、善良與勇氣作為成長的核心。

心理健康 天普 加州

