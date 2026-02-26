反對蒙市建資料中心 民意沸騰

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園市報導
許多居民認為該資料中心可能對城市的環境、能源與發展產生深遠影響。（受訪者提供）

被美國多家主流媒體報導、甚至登上英國「衛報」，蒙特利公園市擬建資料中心一案掀起爭議。這座有南加「小台北」之稱的城市，自2023年大型槍擊案後，少見再次獲得如此廣泛的關注。

2025年11月，在蒙市居住四年的Hrag Balian和妻子第一次得知，市裡正在規劃興建一座大型資料中心（data center）。讓他們最感到意外的是，該計畫其實已推進近兩年。

該項目位於Saturn Street 1977號，占地約15.8英畝。根據開發資料，計畫在此興建一座資料中心，主要服務人工智慧（AI）運算需求。設施設計包含大型機房空間與備用發電系統。

大型資料中心建案，激起蒙特利公園市市民反對。（受訪者提供）

在進一步查閱資料後，Balian和妻子意識到，該建案可能對城市的環境、能源與發展產生深遠影響，應該讓更多居民知悉。他們聯繫到聖蓋博谷地區的倡議組織SGV Progressive Action，請對方在社媒發布相關訊息。發文不到一個月，在2025年12月3日的市議會上，現場座無虛席。眾多居民到場發言，表達對建資料中心的擔憂。

居民龔仁宏（Steven Kong）是看到社媒貼文後加入「反對蒙市資料中心」的一員。他四年前搬到蒙市，其住宅距離資料中心步行約五分鐘。然而，市府早期的通知傳單，只發給距離場址500英尺內的住戶，他並未收到任何通知。

龔仁宏認為，這不僅是鄰近住戶的問題，而是整個城市都應被告知的重大開發案。他說，這樣的資料中心「本質上是一台巨型AI電腦」，運算需求和耗電量都極高。根據他查閱的資料，單一設施的用電量，可能相當於整個蒙市目前用電量的兩倍。他擔心，為支應如此龐大的負荷，電力公司勢必進行基礎設施升級，而相關成本最終可能反映在居民帳單上。

Balian也指出，若設施運作帶來噪音或環境汙染，可能導致周邊房產的價值下滑。他認為，這類連帶效應並未在開發商的收益預估中被納入考量。

對龔仁宏而言，顧慮不只是電費或房價，他幾乎每天都會在社區散步。「如果未來要顧慮空氣汙染與噪音，日常生活也會受影響。

在12月3日的市議會會議上，現場座無虛席。多名居民到場發言，表達對建資料中心的擔憂。（受訪者提供）

在公共衛生領域工作的居民Jesse Damon表示，當他看到計畫中將設置24部柴油備用發電機時，第一個想到的是排放問題。Jesse指出，柴油發電機可能排放氮氧化物、懸浮微粒與甲醛，這些汙染物與氣喘、癌症及心血管疾病相關。

Damon說，根據開發商的資料，該中心帶來的長期就業機會只有26個全職崗位。此外，據他所知，開發商已購買馬路對面另一塊地，這讓他擔憂，該中心未來可能會擴張。

Felicia Marquez的家族在蒙市生活近60年。她指出，資料中心需要大量淡水與地下水冷卻設備，因為伺服器不能使用回收水，這對本地水資源與水質都可能產生影響。

欲了解「反對蒙市資料中心」倡議的更多資訊，可訪問：https://www.nodatacentermpk.org/。

蒙特利公園市 AI 電費

諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅

資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

