洛僑中心新春團拜 發馬年紅包

記者張庭瑜/洛杉磯報導
駐洛台北經文處處長紀欽耀（左）與現場來賓同樂，共同歡慶農曆新年，現場氣氛熱絡歡騰。（讀者提供）
駐洛台北經文處處長紀欽耀（左）與現場來賓同樂，共同歡慶農曆新年,現場氣氛熱絡歡騰。（讀者提供）

洛杉磯台北經文處22日上午，在洛杉磯僑教中心舉辦新春團拜，吸引大批旅外僑民與社區領袖參與。現場發放300份由中華民國總統府精心準備的丙午年「七喜春來」馬年紅包福袋，美國中華藝術學會（CCPS）書畫家亦受邀蒞場揮毫，以春聯及新春水墨畫饋贈僑胞，共慶農曆新年。

洛僑中心當日張燈結綵，節慶氣氛濃烈。活動由喜瑞都中文學校學生帶來傳統舞獅表演揭幕，靈巧活潑的獅陣甫一登場，便贏得滿堂喝彩，成為全場拍照留念焦點之一。會場另精心備有多款道地台灣小吃，讓身處異鄉的僑胞得以在洛城重溫濃濃家鄉年味。

經文處處長紀欽耀於致詞中向全體僑胞拜年，獻上「龍馬精神、馬到成功、身體健康、萬事如意」等誠摯祝福。他表示，能在異鄉與鄉親共迎新春，倍感溫馨。紀欽耀肯定洛杉磯僑界長期以來對中華民國的堅定支持，以及在推廣台灣文化、深化台美關係上所扮演的關鍵橋梁角色，期勉海外僑民持續深耕，讓台灣的能見度在國際間持續提升。活動中，紀欽耀處長發送政府新春紅包福袋，祝僑民新年諸事順遂，並期盼台美雙邊合作持續深化、共創繁榮。中華民國總統賴清德與僑務委員會亦特別錄製新春賀歲影片，透過螢幕向僑民送上溫暖祝福。

美國中華藝術學會會長宋大勇表示，學會多年來固定受邀參與洛僑中心新春團拜，已成為不可或缺的年度傳統。書法家與畫家現場揮毫的春聯與國畫廣受僑胞喜愛，民眾排隊候領墨寶，現場互動熱絡、氣氛融洽。活動壓軸，主辦單位以一桌豐盛的台灣風味年菜款待賓客，包括象徵長壽吉祥的炒麵與麵線、寓意闔家興旺的燒雞、代表五穀豐收的燒臘，以及廣受歡迎的珍珠奶茶與鹽酥雞。賓客們在相互道賀、共享佳餚的歡樂氛圍中，為馬年揭開溫馨而美好的序幕。

當日出席貴賓包括聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等，紛紛向亞裔社區民眾致上新春問候。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處2月22日於洛僑中心舉辦新春團拜，出席貴賓與喜瑞督中文學校舞獅隊合影留念，喜氣洋洋迎馬年。（讀者提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處2月22日於洛僑中心舉辦新春團拜，出席貴賓與喜瑞督中文學校舞獅隊合影留念，喜氣洋洋迎馬年。（讀者提供）
舞獅表演結束後，與會貴賓與小獅子互動，活潑可愛的舞獅學員成為全場焦點，笑聲不斷。（讀者提供）
舞獅表演結束後，與會貴賓與小獅子互動，活潑可愛的舞獅學員成為全場焦點，笑聲不斷。（讀者提供）

