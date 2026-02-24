秦振國角逐第31選區國會議員籌款 200人力挺

當晚嘉賓雲集，近200位政界、商界及社區代表到場支持。（鄧洪提供）

洛杉磯縣核桃 市市議員、前市長秦振國（Eric Ching）21日舉辦競選籌款晚會，宣布角逐新設立的加州 第31選區聯邦眾議員席位，為今年11月依新選區版圖舉行的國會選舉布局。當晚嘉賓雲集，近200位政界、商界及社區代表到場支持。

根據2025年通過的加州「第50號提案」（Proposition 50）所確立的新國會選區劃分，第31選區橫跨洛杉磯縣與聖伯納汀諾縣，涵蓋核桃市、西柯汶那、格蘭杜拉、柯汶那、波莫那、拉朋地、聖迪瑪斯（San Dimas）、奇諾、蒙克萊等多個城市。新版選區地圖將於2026年選舉正式生效，人口結構方面，西裔約占53.23%，亞裔約占19.67%。

秦振國曾於2022年與2024年兩度代表共和黨 競選聯邦眾議員，並獲加州共和黨正式背書。他長期服務核桃市，2012年當選市議員，2016至2017年任市長，並多次擔任副市長。任內期間，核桃市財政儲備穩健，治安與宜居指標名列加州前茅。他強調預算平衡、公共安全與社區參與，並主張以企業管理經驗提升政府效率，這些地方治理經驗，被視為其爭取更高層級公職的重要政治資本。

21日籌款晚會上，秦振國闡述主要政見，包括公共安全優先，支持加強執法資源、打擊幫派、毒品走私與人口販賣；強化邊境管理，主張建立合法移民制度，反對「庇護州」政策，支持驅逐重罪無證移民；降低生活成本，倡議削減政府浪費與推動減稅措施；積極治理無家可歸問題，強調以精神健康與戒毒治療為核心；堅持保守社會價值立場，關注亞太裔子女公平入學權益與家長教育權。

本次活動獲多位共和黨重要人士支持，加州共和黨財務長 Jack Guerrero、洛杉磯縣共和黨副主席David Hernandez到場致辭，拉丁裔團隊代表Elisa、Matt Gomez出席。此外，角逐加州第49選區眾議員的劉龍珠律師、前蒙特利公園市長趙譚美生、社區知名人士林慧懿、William Zhang、Jack Mao、鄧洪律師等均到場支持。